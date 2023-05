Das neue MMOPRG mit dem malerischen Namen Bellatores richtet sich mit seiner mittelalterlichen Welt im neuen Trailer besonders an PC-Enthusiasten. Hier schmückt sich der Entwickler mit der PC-Exklusivität und dadurch mutmaßlichen Vorteilen bei der Grafik. Ob es bei der Optik die (kommende) Konkurrenz aussticht, die mittlerweile ein festes Standbein im Konsolenzyklus hat, erfahrt ihr hier.

Was macht das PC-MMORPG Bellatores aus? Das neue MMORPG spielt im Mittelalter und beginnt seine Geschichte mit dem Tod des verrückten Königs Heinrich. Das Königreich stürzt ins Chaos, zur Freude derer, die nun um die Macht in erbitterten Kriegen buhlen.

Grafisch erinnert das Spiel an MMORPGS wie Black Desert Online oder Throne and Liberty. Doch möchte Bellatores die Vorgänger noch überflügeln.

Macht euch selbst ein Bild, ob es das schaffen kann und schaut den Trailer, der sich auf die grafischen Finessen konzentriert:

Grafisch ist das PC-MMORPG Bellatores auf hohem Niveau

Wie schlägt sich Bellatores im Grafik-Vergleich? Im ersten Eindruck sieht das Spiel tatsächlich verdammt gut aus. Gerade die Flora und Fauna wissen zu überzeugen. Am Ende wird sich jedoch zeigen müssen, ob Trailer und Wirklichkeit übereinstimmen.

Doch auch wenn dies der Fall ist, brauchen Playstation 5 und Co. sich vor Bellatores nicht zu fürchten, da die Konkurrenz bereits in den Startlöchern steht. So gibt es beispielsweise in Form von Chrono Odyssey ordentlich Paroli, was mindestens genauso gut ausschaut.

Die Macher von diesem MMORPG haben ebenfalls Gameplay-Material veröffentlicht.

Zum Vergleich findet ihr hier auch den Trailer von Chrono Odyssey:

Uns erwarten auf jeden Fall einige Kraftpakete in der MMORPG-Sektion, wie Chrono Odyssey, Throne and Liberty oder aber auch Ashes of Creation. Und am Ende belebt die Konkurrenz bekanntlich das Geschäft – man muss abwarten, ob sich Bellatores hier durchsetzen kann.

Wie ist eure Meinung dazu, findet ihr, eine System-Exklusivität schafft Vorteile und mitunter auch automatisch eine Voraussetzung für hübschere Grafik?

Wodurch zeichnet sich Bellatores sonst aus? Neben der Pixelpracht möchte das Spiel auch mit anderen Features überzeugen. Dazu zählt unter anderem:

Ein großes Augenmerk auf das mittelalterliche Setting und Outfits

Mehrere Rassen

Eine dynamische Welt

Offenes PvP mit der Möglichkeit, Spieler anderer Fraktionen anzugreifen

Abwechslungsreiche Aktivitäten im PvPvE

Arcade-Gameplay ohne Autofunktion

Keine Klassenwahl (zu Anfang des Spiels)

Eine spielerbasierte Wirtschaft

Ein System für Steuern und Abgaben

Dungeons und Raids innerhalb der Open-World

Euer Charakter entwickelt sich durch das Training entsprechender Skills

Die Vergangenheit hat schon öfter bewiesen, dass Grafik auch nicht alles ist. So zählt World of Warcraft trotz einiger Probleme weiter zu den erfolgreichsten Spielen seiner Zunft.

Auch andere Titel, wie beispielsweise The Elder Scrolls Online, nehmen seit Jahren eine besondere Stellung bei Spielern ein. Zudem kann der Grafikstil trotz aller grafischen Schmankerl am Ende das entscheidende Kriterium für Spieler sein, diesem eine Chance zu geben.