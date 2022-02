Lost Ark startet in Europa offiziell mit besserer Technik und hübscherer Grafik

Erst im Januar erhielt Korea das große Update, was Lost Ark von DirectX 9 auf Version 11 anhebt. Das macht das Game nicht nur ein wenig schöner, es läuft auch noch flüssiger. Nun ist bestätigt, dass wir das Update direkt zum Launch bekommen.

Was wurde angekündigt? Im Livestream am 3. Februar wurde nicht nur das neue Streamer-Turnier Legends of Lost Ark vorgestellt, sondern noch einige Informationen rund um das Spiel selbst geteilt.

Neben einem Video über die Stimmen hinter den Charakteren von Lost Ark gab es zum Schluss noch die spannendste Ankündigung für europäische Fans: Das große Update, welches Lost Ark von DirectX 9 auf Version 11 anhebt, wird zum Launch im Westen verfügbar sein.

Obwohl das Update selbst für Korea erst im Dezember angekündigt und im Januar aktiviert wurde, dürfen wir direkt zum Start mit besserer Performance und hübscherer Grafik spielen.

Was verändert das Update? Das hängt deutlich von dem Inhalt ab, den ihr gerade spielt.

In der offenen Welt und in normalen Gebieten sind die Veränderungen kaum spürbar. Hier solltet ihr also nur minimale grafische Verbesserungen wahrnehmen und auch die Performance soll sich lediglich zwischen 5 und 10 FPS verbessern.

In den großen Schlachten oder auch in Raids sollen die Verbesserungen signifikant sein. Gerade in diesen Szenarien kann man eine deutlich hübschere Grafik erleben und dazu erhält man bis zu 40 Bilder pro Sekunde mehr auf den Bildschirm. Das macht beim Spielen eines Action-MMORPGs enorm viel aus.

DirectX 11 verbesser also in erster Linie die Performance an den Ecken, an denen sie vorher nicht mit den “normalen” Gebiete mithalten konnte.

In diesem Video könnt ihr die Anpassungen selbst begutachten, aber Achtung – Story-Spoiler.

Stimmung in der Community eskaliert

Was sagen die Fans? Obwohl im Stream gestern eigentlich das “Legends of Lost Ark”-Event im Vordergrund stand, erhielt das DirectX 11 Update auf reddit deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ein Thread dazu erhielt innerhalb von 14 Stunden 986 Upvotes und 210 Kommentare (via reddit).

Diese sind fast alle positiv, allerdings gibt es ein Thema, was viele langjährige Fans von Lost Ark stört. Denn obwohl die russische Version des MMORPGs bereits seit 2020 läuft, erhält der Westen das DirectX 11-Update früher als deren Version von Lost Ark.

Ein Großteil der Stimmen bleibt in den Kommentaren aber positiv und freut sich über die Ankündigung.

Sewerskewed schreibt: “Das ist mal ein Hype! Vor einem Monat hatten wir keinen Plan, was kommt und jetzt sieht es so aus, also bekommt jeder, was er sich gewünscht hat.”

Ajynn freut sich ebenfalls: “Oh mein Gott, das ist wunderbar! Die Benchmarks sind unglaublich, wenn es auf die Perfomance ankommt. Lost Ark ist eines der am besten optimierten Spiele, die ihr jemals spielen werdet.”

Auch deflimun ist aufgeregt: “Das sind fantastische Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir bekommen die beste Version des Spiels, die wir zum Launch hätten kriegen können.”

Was haltet ihr von dem Patch? Freut ihr euch darauf, Lost Ark in DirectX 11 erleben zu können oder seid ihr eher der Ansicht, dass dieser Patch keinen großen Unterschied machen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Bei der ersten Ankündigung von DirectX 11 verriet der Chef von Lost Ark auch, was er sich von dem Launch im Westen verspricht.