Das neue Gearing-System in WoW ist genial, aber so verdammt kompliziert

Was haltet ihr vom neuen Loot-System in Patch 10.1? Durch und durch gelungen? Oder etwas überwältigend?

Mir ist auch klar, dass einige jetzt sagen werden: “Dann muss man sich halt damit beschäftigen, dann ist es gar nicht so schwer!” – Und ja, ihr habt natürlich recht. Aber der Plan von World of Warcraft muss aktuell eigentlich sein, neue Spieler anzusprechen, um die gute Erweiterung Dragonflight weiter ausbauen zu können. Ein komplexes System wie dieses sorgt zwar für mehr Auswahl bei der Beute, schreckt aber viele Leute ab, die nicht abends erstmal eine halbe Stunde studieren wollen, wie das mit dem Itemlevel denn jetzt funktioniert.

Ich mag die Zaralekhöhlen und grundsätzlich ist das neue Gearing-System auch echt gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem „leichteren Einstieg“ in World of Warcraft führt. Denn die ganzen Einzelheiten zu erklären ist extrem umfangreich und macht es zu einem der größten und – zumindest auf den ersten Blick – undurchsichtigsten Systeme überhaupt.

Selbst die allerkürzeste Zusammenfassung in Form einer Tabelle auf Reddit sieht so aus:

„Ja, du brauchst noch Schattenflammenwappen. Die gibt es auch in vier unterschiedlichen Varianten. Welpling, Drache, Wyrm oder Aspekt. Jedes Wappen kann die letzten vier Stufen eines Gegenstandstyps aufwerten und die ersten vier Stufen der jeweils nächsten Kategorie. Die Wappen sind aber zuvor in Fragmente gesplittert, die du zusammensetzten musst. Aber die Menge an Wappen und Fragmenten, die du bekommen kannst, ist begrenzt.“

Aber beim Nether: Es ist so unglaublich kompliziert, dass das für Neulinge oder Rückkehrer wieder ein kompletter „Overkill“ an Informationen ist.

In World of Warcraft sind die Entwickler fleißig dabei, die Wünsche der Community umzusetzen. Gerade der Patch 10.1 Glut von Neltharion hat dabei große Umwälzungen des Beutesystems mit sich gebracht. Auch wenn die Kern-Idee richtig gut ist, gibt es einige Probleme.

In World of Warcraft gibt es ein neues System, mit dem man Ausrüstung erhält und aufwertet. Das ist ziemlich genial – aber auch verdammt verwirrend, findet MeinMMO-Dämon Cortyn.

