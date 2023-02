Neues MMORPG aus Deutschland verzichtet auf Shop und Abo – Wettet, dass Spieler es trotzdem finanzieren

In dieser Woche veröffentlichte New World seine Roadmap, Throne and Liberty seinen Publisher und NetEase seine Idee für ein komplett neues MMORPG. Außerdem gibt es wieder News zu WoW, FFXIV und einigen Indie-Spielen.

Das Highlight der Woche:

Das neue MMORPG Teredor kommt aus Deutschland und erscheint auch nur hierzulande. Statt auf Shop oder Abo wollen die Entwickler dauerhaft Crowdfunding nutzen. Für echtes Geld sollt ihr etwa personalisierte NPCs kaufen oder an einer Quest mitentwickeln dürfen.

Der Aufreger der Woche: Throne and Liberty ist die MMORPG-Hoffnung für 2023 und hat nun offiziell einen Publisher im Westen. Amazon übernimmt, doch nicht jedem gefällt das.

Die Diskussion der Woche: Der YouTuber Bellular äußerte sich kritisch zu Affixen und behauptet sogar, sie würden Mythisch+ ruinieren. Seht ihr das auch so? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem die neuen Roadmaps von Guild Wars 2 und New World, die Release-Daten von Throne and Liberty und Aion Classic, sowie über 5 Indie-MMORPGs.

Den Podcast könnt ihr auf Apple, YouTube oder hier auf Spotify anhören:

Ein Game Master in WoW reagiert perfekt, New World veröffentlicht Roadmap für 2023

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

