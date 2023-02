Totes MMORPG kehrt zurück – “Es war das WoW meiner Jugend”

Wir zeigen euch in einem kurzen Video das neuste Gameplay zu Destiny 2: Lightfall und was ihr in der Erweiterung erwarten könnt.

Was sagt ihr zur Rückkehr von Eden Eternal? Findet ihr es gut, dass X-Legend Entertainment die Rolle des Publishers jetzt selbst übernimmt? Habt ihr das MMORPG früher gespielt? Wollt ihr wieder anfangen, wenn der Relaunch stattfindet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Eden Eternal ist ein kostenloses MMORPG mit Anime-Grafik, das optisch an eine leicht modernere Version des Klassikers NosTale erinnert. Ihr erstellt einen Charakter und könnt mit diesem zwischen vielen verschiedenen Klassen wechseln, sobald ihr sie freischaltet.

Das MMORPG erschien in der globalen Version erstmalig im Jahr 2011, wo es als offene Beta startete. Die Entwickler X-Legend Entertainment gaben die Rolle des Publishers an Aeria Games, eine Firma die mittlerweile zu Gamigo gehört.

