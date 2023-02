Neue Klasse im MMORPG ESO vernichtet Gegner mit riesigem Laserstrahl, soll für jede Rolle spielbar sein

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bekommt bald eine neue Klasse. Der Arkanist soll für jeden Spielstil funktionieren und hat besondere Mechaniken. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Mit der Erweiterung Necrom, die im Juni 2023 kommen soll, führen die Entwickler von ESO auch eine neue Klasse ein.

Im Rahmen des IGN Fan Fest 2023 stellen die Entwickler den Arkanisten in einem Video erneut vor und enthüllen eine besondere Fähigkeit der Klasse (via YouTube).

3 Fertigkeitslinien sorgen für Flexibilität

Was ist das für eine Klasse? Der Arkanist ist die 7. Klasse in ESO und setzt auf mächtige Fähigkeiten aus dem Reich des Vergessens. Dabei nutzt er offensive, defensive und wiederherstellende Magie – Ihr könnt also als Damage Dealer, Tank oder Support spielen.

Die Klasse bietet drei Fertigkeitslinien:

“Verkünder des Folianten” fokussiert sich auf Schaden.

Mit “Kurative Runenformen” spielt ihr als Support. Ihr heilt euch und eure Verbündeten, erzeugt Schilde und könnt euch mithilfe von Toren über das Schlachtfeld teleportieren.

“Apokryphischer Soldat” ist die Tank-Linie. Ihr lenkt die Gegner auf euch, während ihr eure Abwehr stärkt und mit eurem Schild zusätzlich explosiven Schaden anrichten könnt.

Der Arkanist bietet eine neue Mechanik, eine Art Kombo-System. Jedes Mal, wenn ihr Fähigkeiten einsetzt, wird “Crux” generiert. Andere Fähigkeiten wiederum verbrauchen Crux. Je mehr Crux ihr sammelt, bevor ihr sie verbraucht, desto mächtiger wird die Fähigkeit.

Im Video stellen die Entwickler außerdem eine besondere Attacke der Klasse vor: Fate Carver, ein riesiger Laserstrahl. Ihr richtet ihn frontal vor eurem Charakter aus, um massiven Schaden zu verursachen.

Hier seht ihr den Trailer zur Erweiterung Necrom:

Wann erscheint der Arkanist? Die Klasse kommt, zusammen mit der Erweiterung Necrom, am 05. Juni 2023 auf den PC und am 20. Juni auf Xbox und PlayStation. Um den Arkanisten spielen zu können, müsst ihr die Erweiterung besitzen.

Was sagt ihr zu der neuen Klasse in The Elder Scrolls Online? Kauft ihr euch die Erweiterung Necrom, oder habt sowieso ESO Plus, und wollt den Arkanisten mal ausprobieren? Welche Fertigkeitslinie wollt ihr spielen? Oder ist die Klasse nichts für euch und ihr bleibt lieber bei einer der alten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

