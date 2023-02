Riot arbeitet anscheinend an einem MMO-Shooter, der nach Konkurrenz für Destiny 2 klingt

Eine Stellenausschreibung von Riot Games sorgt derzeit auf Twitter für Spekulationen. Entwickelt das Studio hinter League of Legends und Valorant einen MMO-Shooter?

Woher stammt die Information? Riot Games, das Entwicklerstudio hinter League of Legends und dem Taktikshooter Valorant, arbeitet anscheinend an einem MMO-Shooter. Zumindest lässt das eine Stellenausschreibung zu einem „unveröffentlichten Produkt“ vermuten, die Riot auf dessen Internetseite bewirbt (via riotgames.com)

Was ist das für ein Spiel? Bei dem in der Stellenausschreibung thematisierten Spiel handelt es sich um ein Projekt, das weder veröffentlicht noch offiziell angekündigt wurde. Dementsprechend ist noch nichts über den Titel bekannt. Trotzdem liefern die Qualifikationen, die für den Job gewünscht oder gefordert sind, einige Anhaltspunkte, die zu Spekulationen einladen. Allen voran folgende Aspekte:

„Tiefer Einblick in moderne Fortschrittssysteme in MMOFPS, kompetitiven Shootern und saisonbasierten ARPG-Spielen.”

„Mindestens ein AAA- oder ‘Lifestyle’-Onlinespiel mit langer Entwicklungszeit über Wochen, Monate oder mehrere Saisons veröffentlicht oder daran gearbeitet.“

„Tiefgreifende Kenntnisse über langfristige Fortschrittssysteme aus verschiedenen Blickwinkeln (MMO, FPS, Premium Mobile, Competitive Multiplayer, ARPG).“

Auf Twitter regte die Stellenausschreibung zu Vermutungen an. Der Nutzer “PlayerIGN” etwa verweist auf Spekulationen, dass es sich um Konkurrenz für Destiny 2 handeln könnte, die im Universum von Valorant spielt (via Twitter).

In Destiny 2 rückt der Release von Lightfall immer näher. Erst kürzlich veröfffentlichte Bungie den Launch-Trailer:

Auch Twitter-Nutzer G2.BixLe beteiligte sich an dem Gespräch und fragte, ob es sich um einen Extraction-Shooter handeln könnte, da seinem Gefühl nach aktuell jeder an dieser Art Spiel arbeite.

Extraction-Shooter werden auch EFT-Likes genannt, da sie ein ähnliches Prinzip wie Escape from Tarkov verfolgen. Dort müssen Spieler auf einer offenen Map Loot sammeln, Aufträge erfüllen und erfolgreich extrahieren. Bei einem Tod verlieren sie die Ausrüstung, die sie bei sich tragen.

Was sagen die Spieler zu den Spekulationen? Die Reaktionen zu den Spekulationen von IGNPlayer über das noch nicht angekündigte Spiel von Riot sehen unterschiedlich aus. Einige Spieler finden die Vorstellung beziehungsweise das spekulierte Spielkonzept interessant, andere sind kein Fan.

nerdyjoe2022: “Eine Valorant-Version von Destiny könnte das Ende meines sozialen Lebens für immer bedeuten.”

Zoutriv via Twitter: “Och nein! Kein Destiny 2 oder Division […] Bitte, wir wollen ein echtes MMORPG, nicht in einem FPS-Shooter.”

Abstract_OW: “Oooo ich bin daran interessiert!”

Riot Games arbeitet aktuell auch an einem eigenen MMORPG. Das soll in Runeterra spielen, dem Universum von League of Legends.

Alles, was wir 2023 über das neue MMORPG zu LoL wissen