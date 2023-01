Valorant: Findige Spieler nutzen ein Hilfsmittel aus dem 19. Jahrhundert für einen unfairen Vorteil im Shooter

Was haben die Spieler herausgefunden? Wenn ihr selbst ein Metronom nutzen wollt, um eure Skills in Valorant zu verbessern, müsst ihr euch mit dem Sturmgewähr “Guardian” vertraut machen. Die Waffe ist halbautomatisch, das bedeutet, dass ihr jeden Schuss einzeln über einen Mausklick abfeuern müsst.

Es ist entweder mechanisch oder elektronisch und funktioniert vom Prinzip her ganz ähnlich wie eine Uhr. Man nutzt es, um beim Musizieren den richtigen Takt zu finden. Heutzutage bieten viele Keyboards oder Synthesizer eine integrierte Metronom-Funktion, das Gerät in seiner klassischen, ovalen Form gibt es aber auch noch zu kaufen.

Was ist ein Metronom? Ein Metronom ist ein Gerät, welches durch akustische Signale ein stets gleiches Tempo vorgibt. Dabei könnt ihr einstellen, wie häufig es pro Minute schlagen soll. Stellt ihr beispielsweise 60 bpm (beats per minute / Schläge pro Minute) ein, schlägt das Metronom einmal jede Sekunde.

Wie in anderen FPS-Games auch könnt ihr euch in Valorant zum Beispiel eine eigene Trainingsroutiene bauen. Ihr könnt ein paar Runden spielen, um euch aufzuwärmen und dabei versuchen, möglichst viele Headshots zu landen.

Was ist passiert? Valorant ist einer der beliebtesten kompetitiven Shooter auf dem Markt. Kein Wunder also, dass Spieler nach Mitteln und Wegen suchen, besser zu werden, ohne gleich jede freie Minute vor dem Monitor zu verbringen.

Mit einem simplen Trick in eurem Lieblings-Shooter besser werden? Normalerweise klingt das zu gut, um wahr zu sein. In Valorant ist das jetzt aber möglich – dem Metronom sei Dank!

Insert

You are going to send email to