Profi (20) gibt zu, Valorant-Matches manipuliert zu haben – Jetzt drohen bis zu 5 Jahre Knast

In Singapur stehen laut The Straits Times auf diese Vergehen Strafen von bis zu 5 Jahren Haft, 100.000 $ Strafzahlung oder beides. Der zuständige Richter soll aber angeblich prüfen, ob sich eine Strafe auf Bewährung ermöglichen lässt, da ein Korruptions-Fall mit so jungen Beteiligten äußerst selten sei.

Der Fall landete schließlich vor Gericht in Singapur, wo eine Strafe für die beiden Ex-Profis wegen Glücksspiel und Korruption. Am 5. Januar 2022 bekannte sich Tan der Anklage schuldig.

2020 sollen zwei junge Profis in Valorant eingefädelt haben, dass ein Match absichtlich verloren wird, um eine Wettbelohnung abzugreifen. Nun plädiert einer von ihnen auf den Schuldspruch. In Singapur, wo die Verhandlung stattfindet, stehen darauf bis zu 5 Jahre Gefängnis.

