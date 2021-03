Die chinesische Polizei hat den, laut eigenen Aussagen, „größten Cheat-Anbieter der Welt“ ausgehoben. Die Betreiber haben so viel verdient, dass sie sich eine ganze Garage voller teurer Sportwagen leisten konnten. Nun sollen sie ins Gefängnis. Möglich wurde die Zerschlagung des Cheater-Rings durch die Zusammenarbeit der Polizei mit dem Mega-Konzern Tencent.

Was ist das für ein Anbieter? Die Polizei in der chinesischen Region Kunshan hat am 26. März einen Cheat-Anbieter festgesetzt (via weibo). Die Firma betrieb 17 Websites, auf denen sich Cheats für verschiedene Spiele kaufen ließen.

Über den Service konnten sich Spieler für einen Obulus in einer Art Abonnement verschiedene Cheat-Software kaufen. Im Angebot waren Tages-Abos für umgerechnet 8,50 €, wöchentliche Abos für 42,50 € und monatliche Abos für rund 170 €.

Die Anbieter sollen so bis zu 8.000 € am Tag verdient haben. Das Geld floss unter anderem in teure Sportwagen. Unter den Wagen fanden sich Marken wie Rolls-Royce, Ferrari und Lamborghini (siehe Titelbild). Bei der Festnahme konfiszierte die Polizei angeblich Waren im Wert von über 39 Millionen €.

