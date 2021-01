GTA Online geht gegen Betrüger vor, macht großen Cheat-Seller dicht

Somit wurde ein weiterer Schritt im Kampf gegen die Cheats in GTA Online gemacht. Was haltet ihr davon? Sollte man noch härter gegen Cheater vorgehen?

Publisher Take-Two geht somit immer weiter gegen Cheater vor. Von einer 150.000-$-Strafe , bis hin zu einer Hausdurchsuchung durch die Polizei, scheute man sich bei Take-Two nie vor konsequentem Vorgehen. So auch in diesem neuen Fall. Diesmal hat es den Cheat-Seller Luna Cheats getroffen.

Einer der größten Cheat-Seller von GTA Online hat nun dicht gemacht. Offenbar gab es zuvor intensiven Kontakt zu Publisher Take Two.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 7 = 15

Insert

You are going to send email to