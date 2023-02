Neuer MMORPG-Shooter bietet postapokalyptische Welt mit fiesen Riesen-Würmern – Startet bald auf Steam

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was sagt ihr zu Ashfall? Wollt ihr es anspielen, wenn es erscheint? Oder seid ihr direkt im Beta-Test dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wann erscheint Ashfall? Auf der Website von Ashfall könnt ihr euch bereits jetzt vorregistrieren. Das Shooter-MMORPG soll noch 2023 erscheinen. Die offene Beta soll im zweiten Quartal starten, also vermutlich Ende April bis Mitte Mai. Das Datum könne sich aber noch verschieben, so die Entwickler.

Was kostet Ashfall? Ashfall wird ein kostenloses MMORPG mit Ingame-Käufen. Die Entwickler geben an, sorgfältig ausgewählt zu haben, welche Items man mit Echtgeld erwerben kann. Außerdem soll man alle auch erspielen können.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Ashfall wirft euch in eine postapokalyptische Welt , in der eine KI einen nuklearen Krieg ausgelöst hat. Um die Welt zu retten, begebt ihr euch auf die Suche nach dem “Kern der Schöpfung”. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die die Story beeinflussen.

Insert

You are going to send email to