10 traumhafte Paare aus Videospielen, die man nicht mehr vergisst

In manchen Spielen trefft ihr auf ganz besondere Duos, deren Geschichten euch nicht mehr loslassen. Im Rahmen der Aktion Find Your Next Game: Love Edition stellt euch MeinMMO 10 traumhafte Liebespaare aus Videospielen vor.

Ob in Story-Games, MMORPGs oder Klassikern – Liebe findet ihr in jedem Genre. 10 Beziehungen möchten wir euch im Folgenden genauer vorstellen, darunter hetero- und homosexuelle Paare sowie enge Freundschaften.

Achtung: Dieser Artikel erhält Spoiler zu den jeweiligen Spielen.

Guild Wars 2: Kasmeer und Marjory

Innerhalb der Hauptstory von Guild Wars 2 begleiten Kasmeer und Marjory die Spieler schon eine Weile durch die Geschichte der „Lebendigen Welt“.

Kasmeer stammt aus einer Adelsfamilie, die ihr Vermögen verlor, weshalb sie nach einem Job sucht. Den findet sie in der Detektei von Marjory Delaqua, einer Nekromantin mit Canthanischen Wurzeln.

Die beiden verlieben sich ineinander und erleben innerhalb der Story zahlreiche Abenteuer gemeinsam. Am Ende der Erweiterung End of Dragons kommt es schließlich zu einem Heiratsantrag. Die Szene sei gar nicht so leicht zu schreiben gewesen, so die Entwickler.

Final Fantasy X: Tidus und Yuna

Tidus, Profi der Sportart Blitzball, findet sich in Final Fantasy X plötzlich in einer anderen Welt wieder. Dort trifft er auf die Magierin Yuna, die er fortan begleitet. Tidus’ mutigsten Momente sind die, in denen er Yuna beschützen will – beispielsweise, als sie von den Al Bhed entführt wird.

Während ihrer Reise kommen sich die beiden immer näher, sodass daraus eine bewegende Liebesgeschichte wird. Final Fantasy X bringt Spielern die persönliche Entwicklung der beiden sowie ihre Gefühle zueinander nahe.

Besonders die rührende Szene im Fluss Macalania blieb im Gedächtnis. Es ist nachts, das Spiegelbild des Sternenhimmels glitzert im Wasser. Plötzlich beginnt Yuna zu weinen, woraufhin Tidus die Arme um sie schlingt und sie sanft küsst.

Life is Strange: Chloe und Max

Im ersten Teil von Life is Strange kehrt Max in ihren Heimatort zurück, wo sie ihrer besten Freundin Chloe begegnet. 5 Jahre lang hatten sich die beiden nicht gesehen.

Während Max eher zurückhaltend auftritt und die Welt durch ihre Kamera wahrnimmt, ist Chloe innerhalb der 5 Jahre rebellisch geworden: Sie raucht, trinkt, hat blaue Haare und hat Probleme mit ihrem Stiefvater.

Obwohl die beiden so unterschiedlich sind, wird ihre Freundschaft mit jedem Kapitel vertrauter. An einer Stelle fordert Chloe Max heraus, sie zu küssen, was die Spieler annehmen oder ablehnen können. Wenn Max Chloe nicht küsst, steht danach in ihrem Journal, dass sie es bereut.

Allgemein gibt es in Life is Strange zahlreiche Hinweise auf eine romantische Liebe zwischen Chloe und Max. Ob es sich nun um eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung handelt, bleibt offen. „Es kommt darauf an, wie man Max bezüglich Chloe agieren lässt“, schreibt der Co-Director Michel Koch auf Twitter.

2018 wird Hannah Telle, Voice-Actress von Max, nach der Beziehung zwischen Chloe und Max gefragt. „Ihre Beziehung ist größer als das. Größer als Liebe. Größer als Romantik“, antwortet sie (via YouTube).

Borderlands 3: Wainwright und Hammerlock

Von Borderlands 3 gibt es ein ganzes DLC, das sich um eine innige Liebesbeziehung dreht. Es nennt sich „Guns, Love and Tentacles“ und behandelt die Hochzeit von Sir Alistar Hammerlock und Wainwright Jakobs.

Zuvor wird im Abspann von Borderlands 3 gezeigt, wie Wainwright Hammerlock einen Antrag macht. Er spricht über Hammerlock als „seinen Partner“ und „die Liebe seines Lebens“ (via Borderlands Wiki).

Die beiden heiraten auf dem fernen, gefrorenen Planeten Xylourgos. Zu ihrer Hochzeit laden sie alle Vault Hunter ein, auch Gaige und Claptrap sind dabei.

Vor der Hochzeit gibt es noch ein kleines Problem: Der Planet wird von einem Kult bewohnt, der gigantische tote Monster verehrt. Somit fasst die Anführerin des Kultes einen der Bräutigame ins Auge. Spieler müssen die Hochzeit also erst retten, bevor sie stattfinden kann.

Haven: Yu und Kay

Im Koop-RPG Haven fliehen Yu und Kay gemeinsam auf einen fremden Planeten, weil ihre Beziehung an ihrem Heimatort nicht akzeptiert wird. Um zusammenbleiben zu können, müssen sie ihren Planeten verlassen.

Yu und Kay, die bereits vor Beginn der Story ein Paar waren, erleben nun den gemeinsamen Alltag und stellen sich den Herausforderungen eines neuen Planeten. Sie erkunden die Gegend, meistern Kämpfe und stellen Dinge her – im Fokus des Spiels stehen allerdings die Dialoge zwischen den beiden. “Wunderschön geschrieben, eine tolle Lovestory”, schreiben Spieler auf Steam.

Zu Beginn von Haven könnt ihr auswählen, in welcher Konstellation ihr Yu und Kay spielt: Entweder als Mann und Frau, zwei Männer oder zwei Frauen.

The Darkness: Jenny und Jackie

Bei The Darkness handelt es sich um einen düsteren Shooter – doch auch hier ist Liebe zu finden. Ihr schlüpft in die Rolle von Jackie Estacado, der an seinem 21. Geburtstag plötzlich eine übernatürliche Kraft erhält.

Jackie erlebt actionreiche Schusswechsel in der Stadt New York, doch zwischendurch gibt es Szenen, in denen er seine Freundin Jenny Romano bei sich zu Hause besucht. Die zwei pflegen einen liebevollen Umgang miteinander. Auf dem Bild kuscheln sie miteinander, Jenny legt ihren Kopf auf Jackies Brust und sagt: „Ich kann deinen Herzschlag fühlen.“

Allerdings legt sich Jackie mit einer kriminellen Organisation an, die ihn töten wollte. Er macht ihnen einen Strich durch die Rechnung, doch dann bringen sie aus Rache Jenny um. So endet ihre Liebe auf tragische Weise.

Im zweiten Teil von The Darkness geht es dann darum, dass Jackie den Tod seiner geliebten Jenny rächen will und dabei selbst zum Monster wird.

Mario und Peach

Seit Super Mario Bros. aus dem Jahr 1985 geht es in nahezu jedem Mario-Spiel darum, dass er seine geliebte Prinzessin Peach rettet. Peach ist eine liebevolle, freundliche Figur, die allerdings nicht aus ihren Fehlern lernt, weshalb sie immer wieder von Bowser entführt wird. Für sie riskiert Mario regelmäßig sein Leben.

Wenn die beiden nicht beieinander sind, machen sie sich Sorgen umeinander und zu Streit kommt es nur selten. So zum Beispiel am Ende von Mario Odyssey, als Peach wütend darüber wird, dass Mario und Bowser um sie streiten. Doch am Ende vergibt sie Mario (via Mario Wiki).

Mit dem Spiel Super Princess Peach dreht Nintendo die Handlung um: Hier entführt Bowser Mario und Peach muss ihn befreien. Als sie nach einem Spaziergang in ihr Schloss zurückkehrt und sieht, was passiert ist, will sie sofort los, um ihm zu Hilfe zu eilen. Mithilfe des Regenschirms Perry, den sie für ihre Angriffe nutzt, kann sie Mario retten.

Die beiden haben schon nahezu alles zusammen gemacht – Peach ist aus Mario-Spielen nicht wegzudenken und umgekehrt. Bald kommt außerdem ein Mario-Film, in dem Peach natürlich auch nicht fehlen darf. Immerhin sind die beiden schon 38 Jahre zusammen.

World of Warcraft: Ilanya und Driana

Im Jahr 2016 kam mit einer Nebenquest ein homosexuelles Pärchen zu World of Warcraft. Seit WoW: Legion gibt es die Questreihe „Verflucht, aber zweckmäßig“, die euch nach Azsune schickt, um Verzauberungen von den Geistern der Nachtelfen zu lernen.

Verzauberin Ilanya schickt euch auf die Suche nach ihrer einstigen Liebe, die allerdings seit 10.000 Jahren tot ist: Priesterin Driana. Sie hatte einen Verrat begangen, wurde getötet und wandelt seitdem als Geist umher. Es gilt, sie zu läutern, damit sie zu Ilanya zurückkehren kann: „Es gibt da einen Ort, an dem Verzauberin Ilanya und ich viele glückliche Stunden verbracht haben. Die Liebe, die einen solchen Ort durchdringt, ist stärker als Teufelsmagie“.

Nachdem Driana niemals gedacht hätte, die Liebe ihres Lebens noch einmal wiederzusehen, führt ihr die beiden wieder zusammen.

Destiny 2: Saint-14 und Osiris

Auch in Destiny 2 gibt es ein Liebespaar. Die beiden legendären Hüter der 14. Heilige und Osiris sind ineinander verliebt, wie Bungie 2020 bestätigt.

Osiris ist der Mentor von Ikora Rey und der ehemalige Vorhut-Commander, der allerdings ins Exil geschickt wurde. Der Titan Saint-14 diente als erster Titan-Vorhut-Anführer. Durch die beiden erlebt ihr eine fesselnde Hintergrundgeschichte, in der Osiris den Titanen retten muss.

Seit der Story von Season 12 ist den Spielern relativ klar, dass der Warlock Osiris und Saint-14 romantische Gefühle füreinander hegen. Osiris fand Notizen von Saint, worin dieser von „seinem feurigen Phönix“ spricht.

Nachdem die Community über das vermeintliche Liebespaar diskutiert hatte, meldete sich der Narrative Designer Robert Brookes auf Twitter zu Wort. Er schreibt: „Ja, Saint und Osiris sind schwul. Schon immer gewesen“.

Als es in Season 18 sehr schlecht um Osiris stand und er im Koma lag, war es erneut der 14. Heilige, der ihn liebevoll umsorgte und ihn nie aufgab. Am Ende wird alles gut. Dank einer besonderen Tasse Tee bekamen zwei geliebte Charaktere die süße und zärtliche Wiedervereinigung, die sie verdient hatten.

Osiris erholt sich und kehrt in Season 19 gestärkt zurück. Es war in Destiny 2 ein emotionsgeladenes und hart umkämpftes Wiedersehen. Vor allem, wenn man bedenkt, was dieses Paar schon alles zusammen durchgemacht hat.

Final Fantasy XIV: Nanamo und Raubahn

Nachdem die Garlear Raubahns Heimat erobern, flüchtet er nach Ul’Dah, wo er letztendlich zum Phönixgeneral und Begleiter der Sultana Nanamo Ul Namo wird.

Er steht ihr treu zur Seite und man erkennt eine tiefe Bindung der beiden – allerdings ist unklar, ob es sich um eine Freundschaft handelt oder ob romantische Gefühle im Spiel sind. Die Szenen zwischen den beiden suggerieren, dass Nanamo Raubahn sehr am Herzen liegt.

Als jemand während des Festes ein Attentat auf Nanamo verübt und sie scheinbar tot auf dem Boden liegt, verliert Raubahn die Fassung. Er ist erschüttert über ihren vermeintlichen Tod und erschlägt Teledji, der die Sultana beleidigte. Kurz darauf schlägt ihm jemand seinen linken Arm ab.

Als später klar wird, dass Nanamo sich lediglich in einem komatösen Zustand befindet und nicht tot ist, erhält Raubahn das Gegenmittel. Er kann Nanamo also wiedererwecken.

Was sagt ihr zu unserer Liste? Fallen euch weitere Pärchen ein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

