Erlebt im Koop-RPG Haven eine liebevolle Welt mit eurem Partner – „Wunderschön geschrieben, eine tolle Lovestory“

Im Koop-RPG Haven spielt ihr zwei Liebende, die auf einen verlassenen Planeten auswandern. Dort begleitet ihr Yu und Kay durch ihren Alltag.

Haven, ein RPG vom Indie-Studio The Game Bakers, lässt euch in die Rollen eines Liebespaares schlüpfen. Es ist dabei egal, ob ihr solo oder gemeinsam mit einem Partner spielt.

Im Dezember 2020 erschien Haven für den PC, Xbox und die Playstation 5, Anfang 2021 folgten dann die Versionen für Nintendo Switch und Playstation 4.

Haven ist ein emotionales Abenteuer, eine rührende Geschichte und ein tolles Erlebnis für zwei – also lasst euch entführen in eine fremde Welt voller gemeinsamer Möglichkeiten.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zu Haven:

Flieht als Liebespaar auf einen vergessenen Planeten

Was ist Haven für ein Spiel? In Haven steht die Geschichte der Liebenden Yu und Kay im Fokus. Durch die Dialoge erlebt ihr ihren Alltag, wie sie an ihrer Beziehung arbeiten und gemeinsam an den neuen Herausforderungen wachsen.

Für ihre Liebe flohen sie auf einen fremden Planeten und müssen sich in der ungewohnten Umgebung durchschlagen. Sie haben nur sich selbst und ihr Vertrauen zueinander. Ihr erlebt dabei ihre Entwicklung als Pärchen im Laufe des Abenteuers mit vielen, liebevollen Dialogen.

Ihr verfolgt die Gespräche, könnt aber auch immer mal wieder zwischen Antwortmöglichkeiten auswählen, während ihr durch die Gräser der unbekannten Welt gleitet,

Als Pärchen erkundet ihr die Umgebung, trefft auch auf Monster, die ihr bekämpfen müsst. Im Kampf nutzt ihr beide Charaktere und wählt taktisch aus, wer welche Attacken ausführt. Auch gemeinsame Duo-Skills gibt es.

Kay und Yu erkunden gemeinsam den vergessenen Planeten.

Die Grafik ist farbenfroh und ansprechend, punktet aber nicht mit Details. Der Fokus liegt auf der Erkundung und dem gemeinsamen Abenteuer.

Diese Inhalte bietet es noch:

Sammeln, Crafting und Kochen

Ihr begegnet niedlichen Tieren

Ihr könnt fliegen

Einen elektronischen Soundtrack, der von Spielern immer wieder gelobt wird

Lokalen Koop, aber auch Remote Play von Steam

Ihr spielt als schwules, lesbisches oder heterosexuelles Paar

Im Jahr 2022 erhielt das RPG ein wichtiges Update: Seitdem könnt ihr nicht mehr nur als heterosexuelles Paar spielen, sondern auch homosexuell sein.

Zu Beginn von Haven wählt ihr seit dem Couple-Update, in welcher Kombination ihr Kay und Yu spielen wollt. Entweder als Mann und Frau, zwei Männer oder zwei Frauen.

Seit 2022 gibt es auch schwule und lesbische Liebespaare in Haven.

Die Auswahl nimmt dabei keinen Einfluss auf das Spielgeschehen. Es verändern sich lediglich die Gesichtszüge und die Kleidung der Figuren. Auch die Frisuren werden leicht angepasst – allerdings behält Yu lange und Kay kurze Haare.

Spieler lieben die Story, nörgeln beim Kampfsystem

Die Rezensionen auf Steam zeigen seit Release klar nach oben und stehen bei „sehr positiv“ – 92 %. Nahezu jeder Spieler lobt die Story und die Dialoge. Das Update, durch das ihr die Geschlechter wechseln könnt, wurde besonders positiv aufgenommen.

Bemängelt werden Teile des Gameplays. Das Kampfsystem soll nicht besonders spannend sein und sich eher stumpf anfühlen. Der Fokus liegt auf Erkundung und die Dialoge der beiden Charaktere. Hier spielt Haven alle Trümpfe aus.

Pro Mitreißende Story

Lebhafte Dialoge

Die Wahl, ob ihr als hetero, schwul oder lesbisches Paar spielen wollt Contra Online-Koop funktioniert bei manchen Spielern nicht (Steam Remote)

Langweiliges Kampfsystem

Keine deutsche Vertonung

Wir fassen ein paar der Stimmen hier für euch zusammen:

User Wolf Fivousix ist begeistert von Haven und teilt seine Gefühle auf Steam: „Ein fantastisches Spiel. Es ist wunderschön geschrieben, eine tolle Lovestory.“

Selbst wenn einige das Gameplay kritisieren, können sie diese Schwächen durch die Stärken vergessen. So schreibt etwa keldian: „Gameplay ist nicht der Fokus des Spiels, das Kampfsystem ist sehr simpel. Doch die Stimmung – wow. Die Beziehungsgeschichte ist super geschrieben mit einer tollen Chemie zwischen den beiden.“

Über das Couple-Update im letzten Jahr freuten sich viele Nutzer, so auch Cheerio’s mother: „Danke, dass ihr die Gays hinzugefügt habt. 10/10“

Nicht alle Spieler sind indes mit dem Gameplay unzufrieden. Der Nutzer Fallow fühlt sich gut unterhalten: „Das Gameplay selbst ist für den einen oder anderen vielleicht etwas seicht, aber für mich ist es knackig genug, um Spaß zu haben. Soundtrack, Grafik und besonders die Dialoge erzeugen […] einen Eindruck von einer wunderschönen, lebendigen und ganzheitlichen Beziehung zwischen zwei Menschen, wie man das sonst eher selten in Story-getriebenen Spielen findet.“

Virtual Ahwn kam erst durch das Couple-Update in Haven rein: „Als schwuler Mann hatte ich zuerst nicht so Lust auf das Spiel, weil ich keine Hetero-Romanze spielen wollte. Als das Update kam, habe ich Haven noch eine Chance gegeben. […] Ich liebe das Spiel so sehr, ich kann es kaum in Worte fassen.“

Nahezu jeden Spieler begeistert die Geschichte von Yu und Kay. Wer sich also für Story-Games mit guten Dialogen und Voice-Acting interessiert, sollte auf jeden Fall einen Versuch wagen. Vielleicht ja sogar mit dem Partner oder der Partnerin.

Ihr bekommt es auf allen Plattformen für knapp 25 Euro. Laut „HowLongToBeat“ stehen dem Preis 10 Stunden gemeinsame Erlebnisse gegenüber (via howlongtobeat.com).

Was sagt ihr zu Haven? Habt ihr es mal gespielt, habt es nun vor? Wird es euer nächstes Game? Kennt ihr ähnliche Spiele, in denen man in die Rolle eines Liebespaares schlüpft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!