Neuer MMORPG-Shooter auf Steam stürzt die Welt in einen nuklearen Krieg – „Hoffentlich kann es überraschen“

Ihr seid aktuell auf der Suche nach einem neuen Shooter, in dem ihr looten und PvE-Gegner bekämpfen könnt? Vielleicht ist The First Descendant dann für euch interessant:

Wie ist euer Eindruck von dem Trailer und Ashfall? Findet ihr das gezeigte Gameplay auch eher abschreckend oder schaut ihr es euch aufgrund des Settings an, sobald es veröffentlicht wurde. Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ashfall spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, in der eine künstliche Intelligenz einen nuklearen Krieg gegen die Menschheit entfacht hat. Der Krieg hinterlässt eine Spur der Zerstörung und nur noch Ruinen sind von den einstigen Bauten der Menschen übrig.

Insert

You are going to send email to