Konzern verliert WoW – Plant revolutionäres, neues MMORPG mit KI ChatGPT, will echte Dialoge mit NPCs bieten

Der chinesische Konzern NetEase war 15 Jahre lang der Partner von Blizzard in China, brachte dort Spiele wie Overwatch oder World of Warcraft (WoW) heraus. Nachdem Blizzard die Zusammenarbeit eingestellt hat, musste NetEase die Spiele im Januar 2023 schließen. Jetzt plant der Konzern ein neues, revolutionäres MMORPG mithilfe der KI ChatGPT. In Justice Online Mobile sollen echte Dialoge mit NPCs möglich sein.

Wer ist die Firma?

NetEase ist ein riesiger chinesischer Konzern mit über 18.000 Mitarbeitern: Neben Tencent ist NetEase DER chinesische Internet-Riese.

Bis vor wenigen Wochen gab NetEase in China die Spiele von Blizzard heraus – aber die Zusammenarbeit endete im Januar 2023 nach 15 Jahren.

NetEase arbeitet außerdem mit Destiny-Entwickler Bungie zusammen und war an der Entwicklung von Diablo Immortal beteiligt

NetEase steht hinter einigen MMORPGs und Online-Spielen wie Revelation Online, Naraka: Bladepoint, und Justice Online.

KI soll echte Dialoge mit NPCs ermöglichen, die Einfluss auf das Spiel haben

Das ist jetzt der Plan für ihr neues MMORPG: Wie der einflussreiche Analyst Daniel Ahmad berichtet, plant NetEase den Lauch eines neuen MMOs: „Justice Online Mobile“. Das soll das erste Spiel mit Unterstützung der KI „ChatGPT“ werden:

Die KI soll es den Spielern erlauben auf einzigartige Weise mit dem Spiel zu interagieren

Durch die KI soll es möglich seien, dass Unterhaltungen mit NPCs entstehen, die komplett vertont sind und emotional verlaufen. Die Dialoge sollen sogar echten Einfluss auf die Handlung nehmen

Spieler sollen ihren Teil des Dialogs schreiben oder auch sprechen können

Mit Justice Online hat NetEase bereits eines der schönsten MMORPGs auf dem Markt:

Wie wäre das im Spiel? Ahmad erklärt, man könnte im MMORPG einem NPC sagen, dass sein Haus brennt und er würde dann nach Hause rennen.

Oder man könnte Zwietracht zwischen zwei NPCs säen, die ineinander verliebt sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Das sagt der Experte: Der Analyst Daniel Ahmad ist auf die Entwicklungen im Gaming-Markt in Asien spezialisiert. Er schränkt auf Twitter ein, es gäbe erst eine Demo des Spiels, also sei es noch unklar, ob das wirklich so tief geht oder ob es im Moment nur ein Marketing-Gimmick ist.

Der Plan von NetEase sähe vor, die KI-Technik zu nutzen, um viele Teile des Spiels zu unterstützen:

die Erledigung von Aufgaben

die Erschaffung von Inhalten

die Charakter-Erstellung

weitere Aufgaben.

Wie wird das diskutiert? Es gibt fast immer dieselben 2 Reaktionen, wenn über die Verwendung von KI gesprochen wird, so auch in diesem Fall:

Ein Teil der Leute ist begeistert, was die KI-Technik für neue Möglichkeit eröffnet

andere sehen die Risiken: Wenn die KI alle Dialoge spricht, werden dann nicht alle Synchronsprecher künftig arbeitslos?

Die KI ChatGPT hat in den letzten Wochen eine erhebliche Auswirkung auf die weltweite Wirtschaft und beflügelt offenbar die Visionen in vielen Branchen, was in Zukunft möglich ist.

