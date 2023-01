WoW: „Ich hab die ganze Nacht geweint“ – Nach 15 Jahren verlieren Millionen Spieler ihr Lieblings-MMORPG

Seit 2008 erschien World of Warcraft in China. Doch am Dienstag um Mitternacht Ortszeit war es vorbei: Alle Server des MMORPGs schlossen in China. Die Fans sind untröstlich.

Wie reagieren Spieler auf das Ende ihres MMORPGs? Das chinesische Äquivalent zu Facebook, die Plattform Weibo, zeigt, wie chinesische Spieler und Spielerinnen sich in den ersten Stunden ohne Zugang zu World of Warcraft fühlten:

„Als ich aufwachte, wollte ich es noch immer nicht fassen. Ich hab die ganze Nacht in meinem Schlaf geweint, weil das Spiel offline ging. Ich habe geträumt, dass ich mitten in der Schulklasse zu weinen anfange.“

Ein anderer Spieler nannte World of Warcraft „seine erste Liebe“ und schreibt „Ich kann es wirklich nicht vergessen.“

Sogar ein wichtiger Mitarbeiter von NetEase, den bisherigen Anbietern von WoW in China, schreibt auf Linkedin:

Nur noch ein paar Stunden, bevor die Server von Blizzard Games in China down gehen, und das ist eine große Sache für Spieler in China. Heute ist so ein trauriger Moment, mitanzusehen, wie die Server schließen, und wir wissen nicht, wie es weiter geht. Die größten Opfer sind jene Spieler in China, die in diesen Welten leben und atmen.

Was sagt Activision Blizzard? Die reagieren in einem Statement an CNN erstaunlich kaltherzig. Sie verweisen darauf, dass Call of Duty: Mobile für China ja weiter mit Tencent entwickelt wird und man sich mit „potenziellen Partnern“ unterhält, die „ikonischen Spiele-Reihen von Blizzard“ fortzusetzen.

Mitfühlend klingt anders.

Immerhin hat man zugesichert, dass der Fortschritt aller Spieler gespeichert werde.

Weil eine Partnerschaft zerbricht, verlieren Chinesen nach 15 Jahren ihr WOW

Warum gehen die Server offline? Wir haben auf MeinMMO mehrfach darüber berichtet. Daher nur in Kürze:

Um ein Spiel in China zu betreiben (oder irgendein Geschäft zu machen), brauchen westliche Firmen chinesische Partner – die dortige Regierung will das so. Von westlichen Firmen wird die Praxis scharf kritisiert.

Blizzard arbeitete seit 2008 mit NetEase zusammen. Doch der Vertrag lief jetzt aus.

Blizzard wollte den Vertrag nur um 6 Monate verlängern, vermutlich weil die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Raum schwebt. NetEase fühlte sich dadurch offenbar gekränkt und es kam zu keiner Einigung mehr. Ohne chinesischen Partner müssen die Server schließen.

Wie wird das bei uns diskutiert? Die Trauer der chinesischen Spieler nimmt auch viele MMORPG-Fans hierzulande mit. Im Forum reddit diskutiert man, wie man sich fühlen würde, wenn man nach so langer Zeit den Zugang zu WoW verliert. Viele Spieler können sich gut in die Situation der chinesischen Wow-Fans hineinversetzen:

Es sei eben nicht nur das Spiel, das man verliere, sondern auch die Community und die Freunde dort.

Andere reddit-Nutzer berichten, wie es für sie war, aus freien Stücken mit WoW aufzuhören. Man habe Zeit, Energie und Geld in das Spiel gesteckt. Das alles zu verlieren und man bekomme es nie zurück, mache etwas mit einem.

Ein dritter Nutzer von reddit sagt: Fast 20 Jahre in ein Spiel zu stecken? Das sei ja länger als die meisten Ehen hielten, die er so kenne.

Der Abschied von MMORPGs fällt vielen Spielern schwer. Das zeigt, dass MMORPGs eben nicht nur ein Genre wie jedes andere sind, sondern dass MMORPGs stark von den sozialen Bindungen leben, die man in einem Online-Rollenspiel schließt, und von den vielen Erinnerungen, die man im Laufe der Jahre sammelt:

