Organisation fordert, dass bestimmtes Kostüm aus FFXIV verschwinden – Twitch-Streamer ätzt: „Das ist lächerlich“

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Diese Reaktionen gibt es noch: Asmongold steht mit seiner Meinung nicht alleine da. In den Kommentaren unter dem Tweet des Samenrates und in den Retweets finden sich viele, die die Forderung der Organisation negativ sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Man kann eine Kultur nicht klauen. Jeder hat Zugang zu diesen Dingen. Wenn du dich verkleiden und ein Katana benutzen willst, und du bist aus Deutschland, dann ist das ok! […] Es ist nicht urheberrechtlich nicht geschützt. Ist es nicht. Niemand sollte diese Leute ernst nehmen. Was für ein Witz […] Kulturelle Aneignung ist nur die politisch korrekte Segregation.

In einem Schreiben vom 27. Januar hat Square Enix auf die Forderung des Samenrates reagiert und die Beseitigung des Outfits abgelehnt. Daraufhin gingen die Vertreter des Rates an die Öffentlichkeit und posteten ihre Forderungen auf der offiziellen Seite und Social Media wie Twitter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um dieses Outfit gehts: Das Hochnördliche Kostümset erschien am 14. Dezember 2022 in dem Cash-Shop von FFXIV und sorgt nun einige Zeit später für Ärger. Die Entwickler haben sich bei dem Set von traditionellen Kostümen aus Norwegen, Finnland und Dänemark inspirieren lassen.

Insert

You are going to send email to