Weil 2 Spieler sich streiten, verlieren Fans von FFXIV jetzt eines der beliebtesten, inoffiziellen Features

Auch die Aussage, dass der erzwungene Neustart harmlos sei und Marot etwas viel Schlimmeres hätte hinzufügen können, kam nicht gut an. Es wurde als Drohung empfunden, dass das in Zukunft passieren könnte.

So ging der Streit aus: Die Aussage von Marot sorgte innerhalb der GPoser-Community von FFXIV für viel Ärger. Viele Fans waren sauer darüber, dass der Modder eine Malware in das Tool eingeschleust hat.

Was ist das? Der Begriff Malware setzt sich aus den englischen Wörtern “malicious” = bösartig und “Software” zusammen. Drunter versteht man Software (wie z. B. Viren, Würmer usw.), die in Computersysteme eindringen und dort Störungen oder Schäden verursachen kann.

Marot erklärt, dass der erzwungene Shutdown spezifisch als eine Lektion für NotNite gedacht war, damit er die Finger von GShade lässt: “[…] Es hätte in den Nutzdaten alles sein können und du wärst für die Verteilung an die Leute und die Ausführung davon verantwortlich gewesen. Ich habe absichtlich den Neustart gewählt, weil es etwas völlig Harmloses ist. […]”

Was ist GShade? Dabei handelt es sich um eine Version von ReShade , die spezifisch an FFXIV angepasst wurde. ReShade ist ein sog. “Post-processing Injector”, der die Grafik in Spielen nachträglich beeinflussen kann.

