In Final Fantasy XIV machen sich Spieler gerade über die “Gewinner” des World-First-Rennens lustig

In Final Fantasy XIV lief in der vergangenen Woche das World First Rennen um den Kill des neuen Ultimate-Raids “The Omega Protocol”. Nun hat ein Team die Bosse besiegt, doch sie ernten nur Hohn und Spott.

Das ist Omega: Ultimate-Raids gelten in FFXIV als die schwerste Art von PvE-Content. Sie haben extrem schnelles Kampftempo, verlangen von den Spielern präzise Ausführung von Mechaniken und hohe DPS. Grundsätzlich werden sie von einem nur sehr kleinen Prozentsatz der FFXIV-Spieler gemeistert.

The Omega Protocol ist der neueste Ultimate-Raid, der am 24. Januar online ging. Mit dem Launch startete auch das Rennen um den ersten Kill, wie es in MMORPGs öfters mal üblich ist. Der Bosskampf besteht aus insgesamt 6 Phasen, die verschiedene Inkarnationen von Omega und ausgefallene Mechaniken umfasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Rennen um die Ultimate-Raids ist in FFXIV immer ein großes Ereignis. Normalerweise schießt das MMORPG in den Twitch-Charts in den ersten Progress-Tagen in die Top 5 der meistgeschauten Spiele. Als am 30. Januar das japanische Team “Unnamed” einen Screenshot von ihrem Kill gepostet hat, gingen alle zunächst davon aus, dass das Rennen vorbei sei.

“Ist das die Bann-Liste?”

Das ist passiert: Kurze Zeit nachdem Unnamed ihren Kill-Screenshot gepostet hat, tauchte auf YouTube ein Video auf, das die Ansicht eines ihrer Spieler zeigt. In dem Video sieht man, wie das Team versucht, eine der späteren Mechanik des Kampfes zu lösen und dabei Cheats benutzt:

Zoom Hack, der es erlaubt, durch das Rauszoomen eine bessere Sicht von dem Kampffeld zu haben.

Hitbox Pixel Cheat, der die tatsächliche Hitbox der Charaktere anzeigt

Cooldown Tracker anderer Spieler und weitere.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Solche Third-Party-Tools laut den Nutzungsbedingungen von FFXIV verboten. Da das MMORPG über kein Anti-Cheat-System verfügt, hindert es die Spieler nicht daran, solche Tools im großen Umfang zu nutzen.

Diese Reaktionen gibt es: Das Video verbreitete sich schnell in der FFXIV-Community und sorgte für viel Hohn und Spott gegenüber den “Gewinnern” des World-First-Rennens. Eine Welle von Memes, in denen Spieler sich über das Team lustig machten, überschwemmte reddit und Social Media.

Einer der Mitglieder postete das komplette Team-Roster und die Helfer: “Ist das die Bann-Liste?”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt In Videos machen sich Spieler über den Zoom Hack lustig, der von dem Team benutzt wurde

Auch im Spiel selbst floss viel Spott. In der Gruppensuche für Raids erschienen auf manchen Servern in FFXIV absurde Beschreibungen: Omega-Gruppen, die Progression ab Phase 6 versprachen, verlangten von den Mitspielern etwa, dass sie die “JP Satelite Strat” benutzen. Also die japanische Strategie des Cheatings.

“Hacks und Cheats wurden von Anfang an benutzt”

Das sagt das Team: In einem Statement hat der Leiter des Teams Unnamed zugegeben, dass alle Mitglieder Zoom Hack und andere “Hilfsmittel” genutzt haben, um den Sieg zu erringen. Er begründete die Tat damit, dass er sich mit anderen World-Progression-Teams ausgetauscht habe und den Eindruck bekam, dass alle die Cheats nutzen würden.

Eine ungefähre Übersetzung der Erklärung von Team Unnamed, die auf Twitter gepostet wurde.

Die Nutzung der Tools wurde von einem der Support-Mitglieder des Teams angeordnet, die zwar selbst nicht in der Gruppe spielen, aber bei der Analyse und Lösung von Mechaniken helfen. Der Dragoon der Gruppe, dessen Gameplay im Video gezeigt wird, habe laut der Erklärung ursprünglich keine Tools benutzt.

Neben der Empörung und Spott gibt es zu dem Vorfall aber auch viele Stimmen, die sagen, dass Unnamed nur das getan hat, was alle machen. Die Nutzung von Cheats und Hacks ist in FFXIV weit verbreitet und wird von zahllosen Teams praktiziert. Auch wenn manche davon “weniger schlimm” sind, sind sie faktisch verboten.

Auf reddit meldete sich ein User mit einem anonymen Wegwerf-Account, der laut eigener Aussage ein ehemaliger professioneller World-First-Raider ist. Er sagt:

Hacks und Plugins wurden von Anfang an in World-Races benutzt. Leute, die glauben, dass UNNAMED das einzige Team ist, das sie nutzt, sind naiv und verstehen nicht, wie weit verbreitet die Nutzung ist. Und solche, die glauben, dass es “nur” Zoom Hacks sind, unterschätzen, wie viel eben diese Tools für dich tun können. Speed Hacks, Teleport Hacks, keine Vorbereitungszeit auf den Zaubern, denk dir was aus und es wurde wahrscheinlich schon umgesetzt. […] Niemand von uns will das machen, aber da es so einfach ist, diese Tools zu entwickeln und zu nutzen, werden sie benutzt, um die gleichen Bedingungen für alle zu schaffen. […] Selbst, wenn die Raiding-Community sich darauf einigen würde, sie nicht zu nutzen, kann man nie garantieren, dass ein unbekanntes (oder sogar bekanntes) Team sie insgeheim doch nutzt und gewinnt. ff-throwaway123321

Der reddit-User sagt außerdem, dass es keinen Sinn hat, nach Clear-Videos und Streams als Beweise zu verlangen, weil es genug Möglichkeiten gibt, die Cheats in den Aufnahmen zu verstecken. Team Unnamed hatten das Pech, dass sie erwischt wurden.

Der Direktor von FFXIV, Naoki Yoshida, hat in der Vergangenheit gesagt, dass sein Team nicht vorhat, ein Anti-Cheat zu implementieren. Ob seine Haltung sich nach dem Vorfall ändern wird, bleibt abzuwarten.

Ob ein Anti-Cheat aber tatsächlich helfen würde, ist aber eher unwahrscheinlich. Entwickler kämpfen seit Jahren gegen Cheater in ihren Spielen, doch in vielen Fällen ist die Mühe vergebens.

CoD MW & Warzone: Über 200.000 Cheater gebannt – Spieler: Da sind noch viel mehr