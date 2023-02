Vertreter eines indigenen Volkes verlangen, dass das MMORPG Final Fantasy XIV ihr Outfit aus dem Spiel entfernt

In einem Statement hat der Präsident des Samenrates, Áslat Holmberg, Square Enix aufgefordert, das “Hochnördliche Kostümset” aus Final Fantasy XIV sofort zu entfernen. Er beruft sich dabei auf die kulturellen Rechte der Samen an der Kleidung.

Um welches Outfit geht es? Am 14. Dezember kam ein neues Outfit in den Cash-Shop von FFXIV (Titelbild). Das Hochnördliche Kostümset besteht aus 5 Teilen und kostet 13,50 €.

Es ist vom Aussehen her an die traditionelle Kleidung der nördlichen Kulturen angelehnt, wobei der stärkste Einfluss von der Kleidung der Samen kam. Es ist ein indigenes Volk, das hauptsächlich im Norden Fennoskandinaviens angesiedelt ist, aber auch seine Vertreter in Russland hat.

Dieses Outfit sorgt aktuell für Ärger mit einer Organisation, die die Interessen der Samen vertritt.

Was ist der Samenrat? Der Samenrat ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, die aus den Samenstämmen von Finnland, Norwegen, Schweden und Russland besteht. Das Hauptziel des Rates ist es, die Interessen der Samen als Volk zu vertreten und ihre kulturellen, politischen und sozialen Rechte zu sichern.

“Unsere Rechte an kulturellem Eigentum sind nicht theoretisch”

Was wird verlangt? In dem Aufruf an Square Enix verlangt der Präsident des Samenrates, dass Square Enix das Outfit “sofort aus dem Spiel entfernt und in einen Dialog mit dem Volk der Samen tritt.”

Die Firma habe mit dem Outfit die kulturellen Rechte des Volkes verletzt, so Holmberg:

[…] Unsere Rechte an kulturellem Eigentum sind nicht theoretisch. Sie sind und werden von den Rechten fürs geistige Eigentum geschützt, die grundsätzlich weltweit anerkannt sind. Als eine Medienfirma ist Square Enix sehr gut über diese Rechte informiert und es gibt keine Entschuldigung für diese eklatante Verletzung […]

Der Rat ist der Meinung, dass der Verstoß von Square Enix besonders schädlich ist, weil die Samenkleidung nicht nur das reine Aussehen repräsentiere, sondern einen Teil der Identität des Volkes repräsentiere.

Durch den Verkauf des Produkts habe Square Enix 41 Millionen Spielern [sic] erlaubt, sich als Samen zu verkleiden und trage dadurch zur Erosion der Kultur bei, so der Rat.

Am Ende des Aufrufs betont Holmberg, dass der Samenrat in der Vergangenheit häufig mit Medienfirmen in Fragen der Samenkultur zusammengearbeitet hat. Es gibt einen “angemessenen und passenden Weg, um diese Zusammenarbeit aufzubauen, aufrechtzuerhalten und zu erzwingen, dass alle notwendigen Elemente davon berücksichtigt werden.”

In dem Statement des Rates fehlt allerdings der Verweis auf mögliche rechtliche Konsequenzen, falls Square Enix ihren Forderungen nicht nachkommen sollte. Es ist daher nicht klar, wie genau der Samenrat weiter vorgehen wird, falls das Outfit im Spiel bleibt.

Das Statement des Samenrates gesellt sich in die Reihen der Streite und Skandale, die in den letzten Monaten rund um FFXIV passiert sind:

