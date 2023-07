Zwei neue MMORPGs haben jetzt ihre Tests gestartet

In dieser Woche gab es viele Informationen zu MMORPGs in Entwicklung. Teredor etwa ist in die Alpha gestartet, Roland Emmerich macht ein MMORPG und Ashes of Creation präsentiert sein Housing-System. Doch auch bei WoW, New World und Black Desert ist einiges passiert. Wir fassen zusammen.

Die Highlights der Woche:

Die Diskussion der Woche: Der Twitch-Streamer Asmongold behauptet, dass WoW einen Neustart bräuchte – am besten so wie FFXIV. Viele widersprechen dieser Aussage, da WoW zwar Probleme habe, aber längst nicht so kaputt sei. Wie seht ihr das?

Ein großes Update für New World, neue Infos zu zwei MMORPG-Hoffnungen

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Die besten neuen MMORPGs der letzten 5 Jahre auf Steam von Mark Sellner

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

New World hat den nächsten großen Quartals-Patch veröffentlicht. Mit dabei sind der erste Raid für 20 Spieler, eine neue Season-Herausforderung, neue Gegenstände für Crafter und eine Saison-Aktivität.

Aion Classic verschiebt den Release von Patch 2.0 von Ende Juli auf August, um den Spielern mehr Zeit zu geben, die nostalgische Spielwelt zu erleben (via Gameforge). Mit 2.0 werden unter anderem das Level-Cap erhöht und neue Gebiete veröffentlicht.

EverQuest 2 macht einige seiner Erweiterungen kostenlos, während EverQuest 1 eine neue Erweiterung angekündigt hat (via MassivelyOP).

Albion Online bekommt eine neue Waffenart, die Gestaltwandlung erlaubt. Wie das aussieht, könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wer die aktuell besten MMORPGs sucht, wird hier fündig:

Die 10 besten MMORPGs 2023 – Welches passt zu mir?