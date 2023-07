Heiler in WoW verzweifeln: „Ich WILL ja heilen, aber …“ – Schuld sind die DPS-Spieler

Ist das Heilen in World of Warcraft zu stressig geworden? Ja, finden viele Heiler. Aber Schuld haben eigentlich die DPS-Spieler.

DPS-Spieler gibt es in MMORPGs in aller Regel wie Sand am Meer. Bei Tanks und Heilern sieht das schon anders aus. Daher sind diese Spieler besonders begehrt, müssen aber zugleich eine Menge Verantwortung schultern – vor allem dann, wenn der Rest der Gruppe Fehler macht. Gerne schiebt man ihnen auch die Schuld zu.

Dabei spielen viele Heiler gerne Helferlein und versuchen Gruppen durch die Dungeons, etwa von World of Warcraft, zu tragen. Aber manchmal geht es einfach nicht.

Im Subreddit von WoW hat sich ein Heiler mal richtig ausgelassen – und Hunderte stimmen ihm zu.

Mehr zu Heilen gibt es bald im nächsten WoW-Patch mit dem Mega-Dungeon:

Was hat der Heiler geschrieben? Der Spieler Seananiganzz hat einen kleinen Beitrag verfasst und erklärt darin:

Ich WILL ja wirklich heilen, aber verdammt nochmal, es macht einfach keinen Spaß. Ich treffe Leute, die mich flamen, nachdem ich 16er-Dungeons mit über 90k HPS geheilt habe, weil mein Dispell auf seinem 8-Sekunden-Cooldown war und jemand einige Male gestorben ist. Über-aggressive Dämonenjäger-Tanks, die mit nichts außer ihrem Leder-Lendenschurz losspringen und erwarten, dass ich sie am Leben halte, während sie in drei Pfützen von „Blutig“ stehen und den halben Dungeon face-tanken, um den Timer zu schaffen. Die Anzahl an Aktionen pro Minute, die Heilern abverlangt wird, ist einfach lächerlich. Ich liebe meine Heilerklasse, aber in der letzten Zeit spiele ich lieber DPS, weil ich befürchte ein Aneurysma zu bekommen, wenn ich hochstufige Schlüsstelsteine heile. Fühlt sich noch jemand so?

In der Tat steht Seananiganzz mit seiner Ansicht nicht alleine da. Zwar hat der Beitrag „nur“ 855 Upvotes bekommen, aber die Zustimmungsrate liegt bei 91 %.

Wie reagieren andere Spieler darauf? Auch andere Heiler melden sich zu Wort, berichten von ihren Erfahrungen und erklären, was die Dungeons oder Gruppen so hart macht. Einige nehmen es mit Humor, andere geben ernsthaftere Tipps.

So schrieb vladastine:

Ich sage das als jemand, der regelmäßig hohe Schlüsselstein (20 und höher) heilt: Niedrigere Schlüsselsteine sind härter. Das meiste geschieht, weil DPS-Spieler auf dem Level ihr Toolkit nicht richtig verwenden. Sie kicken nicht, benutzen keine CC-Effekte, kassieren verheerende Mengen an Bonusschaden und ich bin davon überzeugt, dass die meisten von ihnen ihre Def-Cooldowns nicht mal an eine Taste gebunden haben. In dieser Saison müssen DPS wissen, was sie tun, selbst bei niedrigeren Schlüsselsteinen. Als Heiler kann man die Gruppe nicht mehr carrien, so wie man das früher konnte. Ich habe mit dem Tanken angefangen, denn wenn ich nicht gerade mit meiner festen Gruppe spiele, dann ist es einfach stressig und anstrengend zu heilen und ich bin es leid, den Babysitter für die DPS spielen zu müssen. Ironischerweise wird das Heilen deswegen einfacher, je höher der Schlüsselstein ist. Es ist noch immer stressig, weil alles schmerzt, aber Fehler sind einfach One-Shots, weshalb du den Mist dann nicht beheben musst. Die DPS machen es entweder richtig oder sie sterben halt sofort.

Andere geben eher pragmatischere Tipps und raten schlicht davon ab, sich in dieser Saison Gruppen unbekannter Spieler anzuschließen. In einer Gildengruppe mit Freunden kommt man am besten voran und viele Fehler würden dabei von ganz alleine vermieden.

Spielt ihr auch Heiler und wie findet ihr die aktuelle Saison? Habt ihr Probleme mit dem Heilen und könnt diese Ansicht nachvollziehen?