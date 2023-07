5 Sekunden in meinem Lieblings-MMORPG haben mich so geärgert, dass ich es 9 Jahre später nicht vergessen habe

Scarlet Dornstrauch war die Antagonistin der ersten Staffel der Lebendigen Welt in Guild Wars 2. Doch bei ihrem Tod kam es zu einem Dialog, der unseren Redakteur Alexander Leitsch noch immer ärgert.

Es ist 2014, Tyria versinkt im Chaos. Die Sylvari Scarlet attackiert erst mit einiger riesigen Marionette die Spielwelt, später dann mit einem überdimensionalen Bohrer die Hauptstadt Löwenstein. Hunderte müssen fliehen, etliche sterben und es liegt an meiner Heldengruppe und mir, die Bewohner von Tyria vor noch größerem Übel zu bewahren.

Doch warum greift diese Wahnsinnige überhaupt Löwenstein an? Es gibt Theorien und über ein Dataming auch eine halbwegs logische Erklärung. Doch ein paar Puzzleteile fehlen und deshalb freue ich mich auf den großen Showdown, einem finalen und harten Bosskampf auf der Bruchbringer – diesen Namen gab Scarlet ihrem Bohrer.

Doch die Dialoge in diesem Showdown treiben mich zur Verzweiflung. Es tat und tut noch immer so weh, denn ich fühle mich um einen epischen Moment beraubt.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und startete seine “Karriere” 2005 mit Guild Wars 1. Darin verbrachte er über 10.000 Spielstunden. Im Nachfolger Guild Wars 2 kommt er mittlerweile auf knapp 9.000 Stunden. Doch so sehr er diese Spielreihe auch liebt, so sehr verflucht er den Moment mit Scarlet auf der Bruchbringer.

“Das ist jetzt egal. Ihr seid am Ende”

Scarlet liegt am Boden. Sie atmet schwer, aber spricht noch in ganzen Sätzen. Es kommt zu einem Dialog und endlich setzt sie zu dem Satz an, auf den ich mehr als ein Jahr lang gewartet habe:

Wollt Ihr nicht mal wissen, warum das alles? All das Chaos und die Zerstörung?

JA! Ja, schreit es aus mir heraus. Es kommt der Moment, auf den ich in jedem Film und jeder Serie warte. Der Bösewicht erklärt manisch lachend seine Geschichte, seine Beweggründe hinter all den schlimmen Taten. Diese Momente sauge ich immer begierig auf. Steckt hinter all dem Bösen doch ein guter Gedanke? Und hatte die Person so harte Schicksalsschläge, dass einfach kein Funken Licht im Herzen verblieben ist?

Doch dann zerstört mein Gefährte Braham Eirsson einfach alles: “Das ist jetzt egal. Ihr seid am Ende.” RUMS. Auch andere Mitglieder der Heldengruppe stimmen ihm zu. Scarlet setzt ihr Gespräch nicht fort. Die Luft ist raus. Ich erfahre nie, was sich die verrückte Sylvari hinter all dem gedacht hat …

Hier könnt ihr euch die Szene nochmal auf Englisch anschauen (ab Minute 1:20):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Natürlich klärt sich im Nachhinein alles Wichtige. Die Sylvari sind ein Volk, das eigentlich dem Alt-Drachen Mordremoth untersteht und ihm dient. Wenn dieser erwacht, sollten sie sich in einen Kampf gegen die anderen Völker Tyrias stürzen.

Der Blasse Baum wiederum schützt die spielbaren und verbündeten Sylvari vor dem Einfluss des Drachen. Darum können sie eigenständige Entscheidungen treffen und ihn später bekämpfen. Das alles hatte Scarlet herausgefunden.

Doch warum hat sie mit ihrem Bohrer versucht, den Alt-Drachen zu erwecken, statt auf seinen natürlichen Zyklus zu warten? Wollte sie die Welt und die Sylvari einfach ins Chaos stürzen? Oder hatte sie einen Plan, den Drachen aufzuhalten? Steckte vielleicht in der verfrühten Erweckung eine Chance für die sterblichen Völker, weil Modremoth seine Energie noch nicht komplett aufgeladen hatte?

Hinter der Aktion könnte theoretisch auch Gutes gesteckt haben. Also, vielleicht …

Doch die genauen Details habe ich nie erfahren. Scarlet starb, ohne ihre Beweggründe zu verraten. Unsere Heldengruppe im Allgemeinen, aber Braham im Besonderen, war einfach nicht interessiert an dieser Geschichte. Und das nervt mich.

Ich habe noch immer das Gefühl, einen epischen Moment in der Geschichte verpasst zu haben. Und darüber kann leider auch der geniale Endkampf mit Mordremoth, der 2015 mit der Erweiterung Heart of Thorns eingeführt wurde, nicht hinwegtrösten.

Habt ihr selbst mal einen solchen Moment im Gaming erlebt, der euch auch Jahre später noch beschäftigt? Oder wart ihr selbst vielleicht 2014 live dabei? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In wenigen Wochen geht die Story in Guild Wars 2 übrigens ganz neue Wege. Dann erscheint die neue Erweiterung Secrets of the Obscure:

Guild Wars 2 bekommt neue Erweiterung schon im August – Bringt das Gebiet, von dem ich seit 18 Jahren träume