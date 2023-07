Ein bekannter Hollywood-Regisseur und ehemalige Blizzard-Entwickler arbeiten an einem neuen „40 Millionen $“-MMORPG

Roland Emmerich (The Day After Tomorrow, Godzilla) arbeitet zusammen mit einem Entwicklerstudio an Space Nation Online, einem neuen SciFi-MMORPG. Das erinnert im ersten Gameplay an EVE Online. Doch ein Detail des Spiels könnte es für euch uninteressant machen.

Was wissen wir über das Spiel? Noch nicht so viel. Space Nation Online soll ein AAA-MMORPG werden und hat ein Budget von mindestens 40 Millionen Dollar. Das Ziel sei es, ein spannendes Abenteuer in den Weiten des Weltraums zu bieten.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Raumschiffkapitäns, der sich einer von drei Fraktionen anschließen kann. Diese vergeben verschiedene Aufgaben, von Angriffen auf Feinde über den Bau neuer Raumstationen bis hin zu gewaltfreien Verhandlungen.

Weitere wichtige Elemente sind das Mining, die Produktion und der Handel mit anderen Spielern.

Die Spielwelt soll riesig werden und mit Hilfe von Stargates könnt ihr weite Entfernungen in kurzer Zeit zurücklegen.

Ihr könnt mit eurem Charakter über Schiffe und Raumstationen laufen und so mit NPCs und anderen Spielern interagieren.

Space Nation Online möchte Spieler aus dem Web 2.0 und Web 3.0 verbinden. Im Klartext heißt das: Es wird NFTs und Blockchain geben, Spieler können reales Geld verdienen, doch auch Nutzer, die kein Interesse daran haben, sollen einige spaßige Zeit erleben können.

Man wolle “Play4Fun und Play2Earn” vereinen, heißt es. Bisher sind die meisten MMORPGs mit Kryptowährung jedoch gescheitert oder konnten zumindest keine große Spielerschaft an sich binden.

Hier könnt ihr euch einen ersten Gameplay-Trailer anschauen:

4 große Köpfe stecken hinter dem Projekt

Wer hat das Studio gegründet? Hinter dem Spiel stecken vor allem 4 Personen, die prominent auf der Webseite erwähnt werden:

Jerome Wu arbeitete von 2006 bis 2014 bei Blizzard und war unter anderem an dem Release von WoW in China beteiligt.

Tony Tang war von 2017 bis 2020 ein Teil von Digital Extremes und dort unter anderem für Warframe zuständig.

Marco Weber, ein Filmproduzent und Technik-Nerd, der seit 2016 mit Roland Emmerich eine Firma rund um VR gegründet hat.

Roland Emmerich, ein Regisseur und Filmproduzent, der Indipence Day, 2012 und viele weitere Filme betreut hat.

Sie gemeinsam wollen mit Space Nation Online ein neues MMORPG auf die Beine stellen. Weitere Details dazu findet ihr im Whitepaper (via SpaceNation).

Wann erscheint es? Das MMORPG befindet sich seit rund 3 Jahren in Entwicklung und im August sollen die ersten Alpha-Tests starten. Die Open-Beta ist für 2024 geplant. Ein Release-Datum für die fertige Version gibt es noch nicht.

Das Spiel soll zudem nur der Auftakt zu einem großen Franchise sein. Weiter seien eine Serie und Kurzfilme geplant, die unter dem gleichen Namen laufen.

Was sagt ihr zu Space Nation Online? Klingt das nach einem interessanten MMORPG oder schrecken euch NFTs und Blockchain eher ab?

Weitere MMORPGs in Entwicklung findet ihr hier: Alle 59 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind