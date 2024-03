Im neuen Spiel zu Elder Scrolls war mein König nach einem Tag tot und seine einjährige Tochter regiert

Castles bleibt also noch ein bisschen auf meinem Handy und leistet mir Gesellschaft. Zumindest bis ich Skyrim zum Xten mal installiere. Oder bis ich es nochmal mit Elder Scrolls online versuche. Dazu haben wir hier übrigens auch noch einen spannenden Artikel: MMORPG ESO war 2014 ein Flop, heute ist es riesig – Entwickler sagt: Das liegt an einem Mann

Ich habe Spaß mit dem Spiel, obwohl ich Mobile-Games eigentlich meide – einzig Pokémon GO hat einen dauerhaften Platz auf meinem Handy. Tatsächlich ist Castles voll mit Anspielungen auf die Hauptspiele und deren Lore, was mich unglaublich glücklich macht: Es gibt Hochelfen mit Talos-Phobie, Die dralle argonische Maid und Tamriel zur Blütezeit des Kaiserreichs.

Neu erfindet Bethesda das Rad allerdings nicht mit dem Game. Ihr spielt es, weil ihr entweder Spaß an entspannten Aufbauspielen habt oder weil ihr wissen wollt, was dabei herauskommt, wenn ein Argonier und ein Khajiit ein Baby bekommen.

Alles in allem ist Castles ein solides Mobile-Game. Es stillt vorübergehend den Hunger auf mehr Elder-Scrolls-Spiele. Eine neue Erweiterung zu Elder Scrolls Online ist ja auch schon in Sicht. The Elder Scrolls 6 hingegen lässt ja noch auf sich warten .

Hauptaufgabe in Castles ist es, eure Untertanen zufriedenzustellen. Dafür baut ihr Rohstofffarmen und Werkstätten, in denen eure Untertanen tagtäglich malochen. Etwas später im Game könnt ihr zudem immer bis zu drei Schlossbewohner auf Quests schicken und Belohnungen einheimsen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to