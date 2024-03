Bethesda sagt: The Elder Scrolls 6 ist spielbar und die Entwickler zocken schon mit Freude

Die beliebte Elder Scrolls-Reihe von Bethesda feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Zu dem Anlass veröffentlichte Bethesda einen kurzen Rückblick der Reihe, dabei gab es auch endlich ein kurzes Update zu The Elder Scrolls 6.

Die The Elder Scrolls -Reihe zählt zu den größten und beliebtesten RPGs aller Zeiten. Um dieses Jubiläum gebührend zu würdigen, hat Bethesda eine Nachricht auf X veröffentlicht, die auf die lange Geschichte zurückblickt. In der Nachricht wurden neue Details zu The Elder Scrolls 6 bekannt gegeben.

Bethesda gibt Update zu The Elder Scrolls 6

Was gibt es Neues zu TES 6? Seit der Ankündigung von TES 6 auf der E3 im Juni 2018 mit einem kurzen Teaser hat sich wenig getan, da Bethesda in den letzten Jahren unter anderem mit Starfield beschäftigt war. Der Chef von Starfield Fallout und The Elder Scrolls, Todd Howards hat zugegeben, dass die Art und Weise der Ankündigung von The Elder Scrolls 6 nicht die beste Idee war.

Doch es gibt nun endlich eine kleine Nachricht, die die Vorfreude von Skyrim-Fans anheizt: Das nächste Kapitel ist bereits in der Entwicklung und wird offenbar bereits von den Entwicklern gespielt.

Entwickler spielen schon mit Freude und Aufregung

Dazu schreibt Bethesda:

Zu guter Letzt: Ja, wir arbeiten am nächsten Kapitel – The Elder Scrolls 6. […] Auch jetzt, wenn wir nach Tamriel zurückkehren und die frühen Versionen spielen, erfüllt uns das mit derselben Freude, Aufregung und Abenteuerlust. Bethesda auf X

Das nächste Elder Scrolls soll also laut den Aussagen von Bethesda wieder auf dem großen Kontinent Tamriel spielen – wie bereits Skyrim, Morrowind und Oblivion.

Was wurde sonst noch gesagt? Bethesda bedankte sich in der Nachricht bei den treuen Fans dafür, dass sie dazu beigetragen haben, dass die Reihe über all die Jahre hinweg wachsen und bestehen konnte. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sehr die Serie gewachsen ist und wie viel sie immer noch für jeden bedeutet, und das alles verdanken wir unserer Spieler-Community.

Hier könnt ihr den Post zum 30-jährigen Jubiläum von The Elder Scrolls auf X sehen:

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Wann ist der Release? Bisher gibt es keinen offiziellen Release-Termin für The Elder Scrolls 6. Das Spiel soll frühestens 2026 erscheinen, auf folgenden Plattformen: PC und für die Xbox. Der Chef von Xbox, Phil Spencer, deutete darauf hin, dass der Release 2028 oder später wahrscheinlich sei.

Was noch bekannt ist: Das Spiel soll nicht auf die PS5 kommen.

