Das steckt dahinter: The Elder Scrolls Online ist zusammen mit Warframe und Final Fantasy XIV die Wohlfühl-Geschichte unter den MMOs. Das Spiel hatte zum Release Potenzial, aber viele Probleme. Weil jemand wie Altmann an den langfristigen Erfolg des Projekts glaubte, bekam das MMORPG die Zeit, das Geld und Liebem, die es brauchte, um das Potenzial zu entfalten.

Das steckt dahinter: Das Lob an Altman ist ein subtiler Seitenhieb gegen den neuen Besitzer von Bethesda und ZeniMax, Microsoft. Die haben im Januar 2024 1.900 Leute entlassen, weil das Wachstum in der Industrie, also genau diese Quartalsberichte, nicht so günstig aussahen.

Wie jetzt auf einer Entwickler-Konferenz bekannt wurde, hat The Elder Scrolls Online zehn Jahre nach dem Release fast 2 Milliarden US-Dollars umgesetzt (via mmorpg.com ).

