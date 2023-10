MMORPG-Spieler braucht 5 Jahre und 18.000 Spielstunden, um alle Achievements in Elder Scrolls Online abzuschließen

Ein Reddit-Nutzer spielte 18.000 Stunden Elder Scrolls Online, um alle Achievements des MMORPGs abzuschließen. Jetzt teilt er das Ergebnis seines Grinds.

Viele MMORPG-Spieler investieren tausende Spielstunden, zahlreiche Jahre ihres Lebens und jede Menge graue Zellen in den Grind eines einzelnen Spiels – schließlich kann man auch viel Zeit in Titeln wie WoW, Old School Runescape und The Elder Scrolls Online verbringen.

Manche Spieler verfolgen während ihres Grinds jedoch bestimmte Ziele, wie das Erreichen des höchsten Levels, das Sammeln aller legendärer Gegenstände oder das Abschließen aller Achievements. Letzteres machte sich auch ein ESO-Spieler zur Aufgabe, der nach jahrelangem Grinden seinen Erfolg auf Reddit teilte.

Was genau hat der Spieler geschafft? Ein Spieler namens Ch3mical hat im Subreddit von The Elder Scrolls Online geschrieben, er habe alle Errungenschaften des MMORPGs abgeschlossen. Auf einem beigefügten Screenshot ist zudem zu sehen, dass er 59.465 Achievement-Point hat, was seine Aussage unterstützt.

In den Kommentaren fragte ein Reddit-Nutzer, wie viele Spielstunden Ch3mical bereits The Elder Scrolls Online habe und wie lange er das MMORPG bereits spiele.

Ch3mical antwortete, er habe 18.000 Spielstunden und spiele seit dem “Summerset”-Add-on, das im Mai 2018 veröffentlicht wurde und das MMORPG um ein Gebiet und einen Raid erweiterte.

Unter den Achievements von ESO sind auch einige echt harte Brocken, wie die Errungenschaft, „Gottesschlächter/ Gottesschlächterin von Sonnspitz“, die nur ein Bruchteil der gesamten Spielerschaft abgeschlossen hat.

Doch nicht nur in The Elder Scrolls Online gibt es Spieler, die viel Zeit und Mühe in den Grind investieren und sich nach tausenden Stunden über das erreichte Resultat freuen.

Ein Spieler des MMORPGs Old School RuneScape investierte sogar fast 40.000 Stunden für sein Ziel, alle Skills des Spiels auf das Max-Level zu bringen:

