Ein Skill in Starfield hat mich enttäuscht, weil ich falsche Erwartungen hatte

MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat gerade viel Spaß an Starfield, doch von einem Skill hat er sich mehr versprochen und ist enttäuscht.

Als ich vor dem Release von Starfield die verschiedenen Gameplay-Videos gesehen habe, war für mich klar: Ich will ein Space-Samurai sein. Ich hatte einen riesen Spaß daran, in Cyberpunk 2077 mit Katanas oder später den Mantisklingen auf meine Gegner einzuschlagen und sie mit brutalen Angriffen niederzuschnetzeln.

Besonders die Animationen und Splatter-Effekte verliehen dem Klingenkampf in Cyberpunk einen besonderen Flair. Es fühlte sich für mich actiongeladener und immersiver an, als mit futuristischen Hightech-Waffen zu schießen. Das Gunplay fand ich zwar ebenfalls gelungen und manchmal führte kein Weg an Schusswaffen vorbei, aber den meisten Spaß hatte ich im Nahkampf.

Auch in Ghost of Tsushima verspürte ich eine große Freude und genoss die Kämpfe als begabter Samurai. Seither griff ich in Spielen immer wieder zum Katana, wenn mir eines geboten wurde. Auch in Starfield plante ich früh wieder zur Klinge zu greifen. Eine der ersten Fertigkeiten, die ich freischaltete, war dementsprechend der „Nahkampf“ – doch sein Nutzen hat mich sehr enttäuscht.

Zahnstocher statt Schwert

In meiner Vorstellung schnappe ich mir also ein Jetpack, springe von der veränderten Schwerkraft getrieben in die Luft, lande bei einem Feind und schalte ihn mit wenigen Hieben aus. Es fließt Blut, vielleicht gibt es eine Animation und im besten Fall seh ich dabei einfach verdammt cool aus.

Das ist in Starfield allerdings ein bisschen anders.

Viele Stunden war meine einzige Nahkampfwaffe die langweilige Rettungsaxt. Die ist mir aber nicht schnell genug und bei weitem nicht so elegant wie ein Katana. Ich will mein Schwert. Einige weitere Spielstunden vergingen und ich fand ein Messer. „Naja, besser als nichts“, sagte ich mir. Messer ermöglichen in Spielen oft schnellere Angriffsfolgen als eine schwere Axt.

Doch schon bald kehrte Ernüchterung ein. „Was soll ich mit so einem Zahnstocher?“, dachte ich – und die NPCs, die sich mir im Kampf entgegenstellten, müssen Ähnliches gedacht haben. Viel zu wenig Schaden machte mein Messer, obwohl ich wertvolle Skillpunkte in den Nahmkampfschaden investierte. Dazu gab es keine coolen Animationen und noch weniger Blut. Auch, dass die Messer mit der Zeit größer wurden, half nicht.

Mittlerweile weiß ich, dass es auf dem Planeten Neon im „Volii Alpha“-System ein episches Katana gibt, aber auch das wurde meinen Erwartungen nicht gerecht.

Erwartung trifft auf Realität

Statt brutaler Animationen, jede Menge Blut und abgeschnittener Körperteile sah ich in Starfield nur Eines: die immer wieder gleichen Bewegungen, die mein Charakter ausführte, wenn ich mit meinen Messern zustach. Das ist zwar nicht ungewöhnlich, aber mir fehlten die Effekte, um dennoch Spaß an den Kämpfen zu haben.

Irgendwann dämmerte es mir und ich wusste endlich, weshalb meine Erwartungen an die Nahkämpfe in Starfield gar nicht erfüllt werden können: Bethesdas Rollenspiel erhielt von der USK die Altersfreigabe „ab 16“. Cyberpunk 2077 ist ab 18 freigegeben. Ein Umstand, den ich gänzlich außer Acht gelassen habe.

Starfield hatte nie vor, mir blutige Animationen oder fliegende Körperteile zu geben. Es war nicht Starfields oder Bethesdas Schuld, dass ich enttäuscht wurde. Das lag nur an mir. Ich habe Dinge erwartet, die für das Spiel nie geplant oder angekündigt waren. Ich bin von Features eines ganz anderen Spieles ausgegangen und wünschte sie mir in diesem SciFi-RPG.

Ich war also von dem Nahkampf-Skill und der Gestaltung des Klingenkampfes enttäuscht, weil ich falsche Erwartungen hatte.

Ähnlich verhält es sich für viele Spieler bei der Erkundung der Planeten und des Weltraums. Die ist nämlich sehr limitiert und von Schnellreisen abhängig, doch Spieler haben hier Gameplay-Elemente aus Weltraumsimulationen wie No Man’s Sky oder Star Citizen erwartet, obwohl das nie angekündigt wurde.

Dennoch können Spieler zukünftig auf eine deutlich offenere Erkundung hoffen, denn schon jetzt gibt es eine Mod, die die unsichtbaren Mauern auflöst – aktuell leider noch mit wenig Ertrag:

Ihr könnt die unsichtbaren Mauern auf den Planeten in Starfield durchbrechen, aber es wird euch nichts bringen