Wieso bringt das Überwinden der Grenzen nichts? Wie der Ersteller der Mod in seinen Tests feststellte, stürzt Starfield ab, sobald ihr einen Punkt überschreitet, an dem eine unsichtbare Mauer verlaufen wäre.

Der als sehr kritisch bekannte Schöpfer von God of War erklärt, was er von Starfield hält

Ein Nutzer der Seite nexusmods – dort werden Mods für Spiele wie Skyrim, Cyberpunk 2077 und Starfield zur Verfügung gestellt – postete ein ähnliches Video, in dem er sich New Atlantis von einem anderen Landespot aus näherte. Obendrein erstellte der User eine Modifikation, mit der die unsichtbaren Wände eines Planetenabschnitts entfernt werden.

Einige Spieler haben herausgefunden, dass die verschiedenen Areale eines Planeten wahrscheinlich wirklich miteinander verbunden sind. Der Reddit-Nutzer WhiteLight506 teilte beispielsweise mit, er sei außerhalb New Atlantis gelandet und könne die Stadt sehen (via Reddit ).

Was hat es mit der unsichtbaren Wand auf sich? Kurz nach dem Early-Access-Launch a, 01. September hat sich bestätigt, was viele bereits im Vorfeld des offiziellen Releases von Starfield vermuteten: Ihr seid bei der Erkundung von Planeten limitiert. Bethesdas Rollenspiel setzt euch unsichtbare Mauern vor die Nase , wenn ihr zu weit lauft.

