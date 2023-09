Viele Dinge in Starfield sind zufällig generiert, doch was eigentlich genau? Eine Übersicht

Alles, was mit größeren Quests zu tun hat, wurde von den Entwicklern per Hand gebaut. Sobald man aber von seinem Kurs ein wenig abweicht, die Weiten des Weltalls von Starfield auf eigene Faust erkundet, findet ihr immer mehr zufällig-generierte Orte.

Gesammelter Loot ist zu einem großen Teil zufällig. Sobald ihr einen Bereich betretet, in dem ein dicker Loot-Kanister wartet, wird der Inhalt für euch generiert. Bestimmte Dinge könnt ihr trotzdem teilen, etwa Items, die an festen Orten zu finden sind oder Angebote von bestimmten Händlern:

Die Anordnung dieses Gebietes ist bei allen Spielern anders: Die POIs werden zufällig platziert und Ressourcenpunkte sind an anderen Stellen. Die POIs wurden übrigens alle per Hand erstellt, aber die Verteilung übernimmt der Zufalls-Algorithmus.

Sobald ihr jedoch ein System oder einen Planeten-Orbit anfliegt, können zufällige Events starten. Diese Events unterscheiden sich von Spieler zu Spieler und hängen auch davon ab, was ihr vorher schon so im Spiel erlebt habt.

Starfield erzählt im animierten Kurzfilm „The Settled Systems – Where Hope is Built“ die Geschichte eines Waisenkindes

Insert

You are going to send email to