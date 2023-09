Die Kampagne von Starfield ist deutlich kürzer als gedacht

Starfield ist das neue Mega-Rollenspiel von Bethesda, entsprechend hoch waren und sind die Erwartungen der Spieler. Riesige Welten zum Erkunden, tonnenweise Neben- und Fraktions-Quests sowie eine ausgeprägte Kampagne – so oder so ähnlich haben sich viele Spieler das SciFi-Epos erträumt. Einige haben dabei die Länge der Hauptstory deutlich überschätzt.

Wie lang ist die Kampagne? Die Kampagne von Starfield ist durchschnittlich 17,5 Stunden lang, heißt es auf der Webseite „HowLongToBeat.com“ (HLTB).

Wie lang die Hauptstory wirklich ist, hängt allerdings auch von dem Spielstil einer Person ab. Manche Spieler lassen sich beispielsweise Zeit, die Dialoge aufmerksam zu lesen und jede Information mitzunehmen. Andere springen zur wichtigsten Information und beenden anschließend ein Gespräch.

Was ist HowLongToBeat/ HLTB? Auf HLTB können Spieler angeben, wie lange sie zum Durchspielen eines Spiels gebraucht haben. Die Seite errechnet dann den Durchschnitt und gibt darauf basierend an, wie lang es ungefähr dauert, ein Spiel zu beenden.



Zusätzlich unterteilt HLTB in unterschiedliche Kategorien wie „nur Hauptstory“, „Hauptstory und Sidequests“ und „Completionist“. Bei der „Completionist“ Kategorie muss das Spiel wirklich zu 100 % abgeschlossen sein – inklusive Hauptstory, Nebenquests, dem Sammeln von Sammelobjekten sowie dem Erkunden aller Planeten.

Ebenso kann es sein, dass die durchschnittliche Spielzeit auf HLTB nochmal ansteigt, wenn deutlich mehr Spieler das Rollenspiel abgeschlossen und ihre Spielzeit angegeben haben.

Hier noch einmal eine Zusammenfassung der Spielzeiten auf HowLongToBeat.com:

Hauptstory: 17,5 Stunden

Haupstory + Sidequests: 50,5 Stunden

Completionist: 205 Stunden

Was haben Spieler gedacht, wie lang die Kampagne sein würde? In den sozialen Netzwerken gingen vor dem Release von Starfield viele Spieler davon aus, die Kampagne sei etwa 30 bis 40 Stunden lang (via Reddit).

Diese Annahme beruhte auch auf einer Aussage von Starfield-Chef Todd Howard, der in einem Interview mit IGN davon sprach, die Kampagne von Starfield sei etwa 20 % länger als in vorherigen Bethesda-Spielen. Obendrein gab er an, sie solle um die 30 bis 40 Stunden betragen, wenn man keinen Nebencontent erledige.

Was gibt es zusätzlich von der Kampagne zu erledigen? Neben der Hauptstory, die ihr nicht überhastet beenden solltet, könnt ihr in Starfield unzählige weitere Dinge erledigen und Spielzeit sammeln. In den ersten Tests wurden vor allem die Fraktions-Quests gelobt.

Und auch wenn das Erkunden von Planeten durch unsichtbare Mauern eingeschränkt ist, bieten die unterschiedlichen Himmelskörper jede Menge zu sehen.

Außerdem wollt ihr ja nicht in einem verrosteten Frachter auf einem neuen, glanzvollen Planeten landen, sondern mit eurem selbstgebauten Raumschiff glänzen – und auch der Schiffsbuilder von Starfield ist perfekt, um sehr viel Spielzeit zu sammeln.

So baut ihr eure Schiffe in Starfield – Alle Systeme, Sub-Systeme und Anpassungen