Starfield schockiert einen Spieler in seinem 4. Durchlauf, weil er von einem geliebten NPC verraten wird

In den Kommentaren des Reddit-Posts gibt es allerdings auch einen Spieler, der erklärt, er habe Andreja auch zahlreiche Universen später noch nicht für ihre Taten vergeben können. Insgesamt teilen die Nutzer in erster Linie die kuriosen Erfahrungen, die sie im NG+ machten.

Wie hat der Spieler auf die Wendung reagiert? Wie der Reddit-Nutzer in seinem Post erklärt, habe Starfield ihn mit der unerwarteten Entwicklung in seinem dritten NG+ „komplett umgehauen“.

Wie hat Starfield den Spieler schockiert? Die Hauptstory von Starfield ist überraschend kurz , doch dafür hält das New Game+ des Rollenspiels einige unerwartete Wendungen bereit. Eine dieser Wendungen hat den Reddit-Nutzer „AntiChris_666“ kalt erwischt, als dieser in seinem vierten Durchlauf das Spiel komplett erleben wollte.

Achtung, Spoiler: Wir werden hier das New Game+ von Starfield thematisieren, das verschiedene Überraschungen für die Spieler bereithält. Es ist also durchaus möglich, dass ihr gespoilert werdet, wenn ihr weiterlest.

In Starfield könnt ihr eine ganze Reihe von NPCs als Begleiter in eure Crew aufnehmen. Manche davon haben sogar detaillierte Hintergrundgeschichten und können mit dem Spieler eine Beziehung eingehen. Ein Spieler von Starfield hat jetzt im vierten Durchlauf erfahren, wie es sich anfühlt, von einem dieser NPCs verraten zu werden.

