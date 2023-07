Fan zeigt Preise in Starfield, kommt auf seltsame Rechnung: ein Raumschiff kostet so viel wie 25 Sandwiches

Ein Fan des kommenden Sci-Fi-Epos Starfield hat errechnet, dass ihr in dem Rollenspiel ein Raumschiff für 25 Sandwiches kaufen könnt.

Was ist das für eine Rechnung? Ein Starfield-Fan namens „Mr_Twiddles“ hat auf Reddit die Beobachtung geteilt, dass ein „Patty Melt“, also ein Sandwich mit Rinderhackfleisch, geschmolzenem Käse und Zwiebeln, in Starfield 295 Credits wert sein soll.

Mr_Twiddles ergänzte obendrein, dass er bei den teuren Sandwich-Preisen über die Wirtschaft des Spiels besorgt sei, denn man könne für 64 Patty-Melts bereits ein Raumschiff kaufen.

Doch der aufmerksame Nutzer „Matthew_Al-Wahid“ wies in den Kommentaren daraufhin, dass die Rechnung nicht ganz richtig sei, denn das Anfangs-Schiff des Spielers, The Frontier , ist günstiger.

Wie in Starfields Gameplay-Deep-Dive vom 11. Juni zusehen war, hat die Frontier einen Wert von 7.375 Credits – das entspricht exakt dem Wert von 25 Patty-Melts.

Natürlich ist dabei zu bedenken, dass es sich bei den angegebenen Werten um den Verkaufspreis und nicht den Kaufpreis handeln könnte – also den Geldwert, den ihr bei einem Verkauf des Schiffs bekommen würdet.

Ihr selbst müsstet bei einem Kauf wahrscheinlich mehr zahlen. Ebenso ist es möglich, dass ihr bei dem Verkauf von Sandwiches weniger bekommt, als ihr selbst bezahlen würdet.

Sind 7.375 Credits in Starfield viel? Nein, ein Raumschiff für 7.275 Credits ist das absolute Minimum und 25 Sandwiches reichen natürlich nicht aus, um eine Weltraumflotte aufzubauen, ein Imperium zu gründen oder riesige Frachter zu kaufen.

Allein der Erwerb bestimmter Ausrüstungsteile oder stärkere Waffensysteme für euer Schiff ist teurer als die Frontier. Im Deep-Dive sahen wir beispielsweise eine automatische Kanone, die rund 12.800 Credits kostete.

Ein anderes Raumschiff, das gezeigt wurde, hatte einen Wert von etwa 47.800 Credits. Das wären über 160 Sandwiches. Es wird demnach sicherlich einen besseren Weg geben, um in Starfield Geld zu verdienen.

Preis The Frontier Waffensystem-Upgrade Preis Spacer Coyote

Haben Fans weitere interessante Details entdeckt? Immer wieder teilen Starfield-Fans im Subreddit des Rollenspiels interessante Entdeckungen. Einige waren sich sicher, eine bekannte Waffen auf Screenshot entdeckt zu haben.

Andere analysieren Stück für Stück jedes Detail, das in verschiedenen Showcases gezeigt wurde. Ein Reddit-Nutzer hat all diese Informationen sogar in einem Dokument gesammelt und mit Inhaltsverzeichnis ausgestattet:

