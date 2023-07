Starfield: Screenshots zeigen eine bekannte Waffe, Spieler sagen: „Selbst in 2330 verwendet man sie also noch“

Zwei Screenshots bieten einen Einblick in Starfield und zeigen eine Waffe, die an eine Version der AK-47 erinnert. Spieler wirken überrascht über die Waffe in dem Setting, das weit in der Zukunft spielt.

Was ist Starfield für ein Spiel? Starfield ist ein futuristisches RPG von Bethesda, das 20 Jahre nach einem Kolonialkonflikt spielt, der 2310 zwischen zwei großen Fraktionen stattgefunden hat.

Aktuell wird zudem über Screenshots diskutiert, die auf einem Discord-Server gepostet wurden. Auf den Bildern sieht man eine Waffe, die vielen Spielern bekannt vorkommt.

Hier seht ihr einen Trailer zu Starfield:

„Bethesda hat eine Obsession mit AKs entwickelt“

Was sind das für Screenshots? Auf seinem Discord-Server zeigt Idle Sloth, der sich auf Twitter als „Xbox News Guy“ bezeichnet, zwei Bilder, die anscheinend aus Starfield stammen. Diese Screenshots wurden auf Twitter und Reddit aufgegriffen.

In diesem Beitrag vom 5. Juli im Subreddit von Starfield seht ihr eine Aufnahme aus dem Spiel:

Was ist das für eine Waffe? Die Waffe, die der Spielcharakter in den Händen hält, sieht aus wie eine Ak-47. Ein sowjetisches Sturmgewehr, das von dem russischen Waffenkonstrukteur Michail Kalaschnikow entwickelt wurde. Es begegnet euch in Shootern wie Call of Duty, Counterstrike oder Battlefield des Öfteren.

„Ich denke, es erfordert immer ein sensibles Gleichgewicht zwischen Realismus, Simulation und Hollywood“, bemerkt Tim Lamb, der Produzent von Starfield (via Jeux vidéo). Somit sei es nicht verwunderlich, auch in diesem Setting noch eine moderne Form des AK-47 zu nutzen.

Darüber wird aktuell in den sozialen Medien diskutiert.

Was sagt die Community zu der Waffe? In einem weiteren Post auf Reddit wird die gezeigte Waffe von vielen Nutzern aufgegriffen. Der Beitrag von u/Neosss1995 im Subreddit r/GamingLeaksAndRumours verzeichnet aktuell über 100 Kommentare. TachankaIsTheBest schreibt: „Eine AK… interessant“ (via Reddit) und erhält dafür über 230 Upvotes.

Look_A_Zombie0 schreibt: „Selbst im Jahr 2330 verwenden Menschen immer noch AK’s. Das ist wirklich beeindruckend in Bezug auf Zuverlässigkeit“ (via Reddit). „Sie sind auch in der Halo-TV-Serie zu sehen und erweitern somit die AK-Geschichte bis zum Jahr 2552“, antwortet dovahbe4r darauf.

Der Nutzer Casual_Garbage kommentiert: „In letzter Zeit hat Bethesda eine Obsession mit AKs entwickelt. Schaut euch Fallout 76 an.“

Wie viel von der AK-inspirierten Waffe letztlich im Spiel vorhanden sein wird, bleibt abzuwarten. In einem Interview hat ein Entwickler bereits über eine andere Waffe gesprochen, die es in Starfield geben wird:

