Todd Howards äußert sich zur Kritik an der gierigen 7 € Mission in Starfield, während die Reviews auf Steam abstürzen

Starfield durfte nach einer kürzlich veröffentlichten Mod viel Kritik einstecken. Todd Howard hat sich nun in einem Interview dazu geäußert.

Wer ist Todd Howard? Todd Howard ist Game Director und Executive Producer bei Bethesda. Er gilt als der Kopf hinter Spielen wie Skyrim, Fallout 4 und Starfield.

Mit dem kürzlichen Release des Creation-Kits für Starfield ist es möglich, einfacher eigene Mods zu veröffentlichen oder Mods herunterzuladen. Hierbei können die Mods sowohl kostenfrei, als auch kostenpflichtig sein.

Nachdem Bethesda in diesem Zusammenhang eine eigene Mod veröffentlicht hat, die euch für 7 € eine einzige Mission bringt, gab es einige Kritik an dieser Vorgehensweise. Dazu hat sich Todd Howard nun in einem Interview geäußert.

Den Trailer zu Starfield seht ihr hier:

Müssen die Meinung der Community einholen

Was sagt Todd Howard dazu? In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays äußerte sich Todd Howard zur Kritik an der 7 € Mission wie folgt:

Wir versuchen immer, uns anzuschauen, was es sonst noch gibt, um sicherzustellen, dass wir allen einen Mehrwert bieten. Und wo das nicht der Fall ist, da werden wir definitiv nachjustieren.

Zudem sagt er, dass Bethesda es für eine gute Idee hielt, ein Outfit und eine Waffe mit einer Quest zusammen herauszubringen, anstatt einfach ein paar neue Accessoires und Komponenten ins Spiel zu werfen .

Die Spieler hätten jedoch den Eindruck bekommen, dass Bethesda eine Fraktion zerhackt und sie für 700 Credits verkauft. Das ist überhaupt nicht das, was wir wollen , sagt Howard.

Für den zukünftigen Weg, Inhalte ins Spiel zu bringen, äußerte sich Howard zudem folgendermaßen: Wir müssen sowohl die Preisgestaltung als auch das, was wir kostenlos anbieten, und die Art und Weise, wie wir die Inhalte kommunizieren, überdenken und wirklich die Meinung der Community einholen.

Das gesamte Interview binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Steam Reviews im Keller

Wie hat die Community auf die Mod reagiert? In der Community ist die 7 € Mission in Form der Mod sehr negativ angekommen. Während Starfield insgesamt bei Steam aktuell noch auf 59 % positive Rezensionen kommt, sehen die kürzlichen Rezensionen wesentlich schlechter aus.

Innerhalb der letzten 30 Tage sind nur 28 % der Rezensionen positiv. Hier hat das Spiel aktuell den Status Größtenteils negativ . Entsprechende Kommentare lassen sich bei Steam ebenfalls finden:

Starfield Creation Kit: 7€ für 15 eine Minuten-Quest .. Frech.. , schreibt KroWa

, schreibt KroWa Bezahlte Mods und eine 7 $ Nebenquest… Wenn Bethesda nicht ES6 bringt, ist es tot , schreibt Forgotten_Nexus

, schreibt Forgotten_Nexus 7 Dollar für eine einzige Quest? Seid ihr wahnsinnig? Ihr habt uns mit der Pferderüstung abgezockt. Es ist euch offensichtlich egal , meint User Kaezlo

Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form Bethesda wirklich auf die Community hört und entsprechend reagiert.

Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung zu der Mod? Habt ihr sie euch geholt, oder boykottiert ihr sie? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Übrigens: Ein Spieler hat Starfield 33-mal durchgespielt, um dann erst eine neue Wendung zu entdecken.