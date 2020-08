Der Shooter-Hit DOOM Eternal bekommt seinen ersten Story-DLC. Auf der gamescom 2020 wurde der Trailer zur kommenden Erweiterung vorgestellt. MeinMMO fasst zusammen, was alles zu sehen ist.

Was ist das für ein DLC? Nachdem DOOM Eternal bereits zu Release wirklich gut angekommen ist, bekommt der Shooter nun seinen ersten DLC.

The Ancient Gods wird einer Story-Erweiterung – genauer gesagt den ersten Teil davon. Im ersten offiziellen Trailer sind einige neue Gegner zu sehen sowie neue Arenen für den einzigartigen Multiplayer-Modus.

Die mysteriöse Stimme im Trailer redet dabei davon, dass sie und der Spieler seit einiger Zeit schon Verbündete sind und dass er die Fähigkeiten des Doomslayer schätzt. Den offiziellen Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die Figuren, die dort auftreten, scheinen mit dem Antagonisten der Haupt-Story verwandt zu sein, dem Makyr. Allerdings helfen sie dem Doomslayer wie es aussieht, zumindest vorläufig.

Die Stimme erzählt davon, dass der Slayer schon einmal gesehen hat, wie Welten den Dämonen zum Opfer fallen und wie er sie befreit hat. Offenbar hat er damit bei den „Ancient Gods“ Aufsehen erregt und das nicht zum ersten Mal.

Der mysteriöse Erzähler schließt mit den Worten: „Du hast die Ehre, den Göttern zu dienen … erneut.“

Gibt es neue Waffen und Gegner? In einigen Szenen ist zu sehen, wie Geister von regulären Gegnern Besitz ergreifen und anschließend vom Slayer absorbiert werden. Das wird wohl eine neue Waffe oder eine neue Fähigkeit.

Allerdings taucht eines dieser an Engel erinnernden Geschäpfe als Gegner auf, vermutlich als Elite-Gegner. Das Bündnis scheint also nicht allzu lange zu halten.

DOOM Eternal ist verfügbar für PC, PlayStation 4 und Xbox One und einer der erfolgreichsten neuen Shooter auf Steam Anfang 2020. Der DLC The Ancient Gods – Part One erscheint bereits am 20. Oktober 2020.