Valve hat eine Liste mit den Spielen veröffentlicht, welche im März 2020 erschienen sind und besonders erfolgreich waren. Wir stellen euch daraus die sechs besten Online-Titel vor.

Diese Liste basiert auf der, welche Valve veröffentlicht hat. Wir haben die sechs interessantesten Onlinespiele herausgepickt. Die Reihenfolge der Präsentation richtet sich nach der Steam-Wertungen.

6 – Last Oasis

Releasetermin: 26. März 2020 | Plattformen: PC | Entwickler/Publisher: Donkey Crew | Bezahlmodell: Buy2Play – 24,99 Euro | Website: Last Oasis auf Steam

In Last Oasis sind PvP-Kämpfe und der Bau von Walkern sehr wichtig.

Was ist Last Oasis? Das Survival-MMO versetzt euch auf eine verwüstete Erde, die aufgehört hat, sich zu drehen. Die wenigen Überlebenden kämpfen um die letzten Ressourcen, die noch in Oasen zu finden sind. Dabei kommen selbst gebastelte Walker zum Einsatz, Kampfmaschinen, die auch der Fortbewegung dienen.

PvP-Kämpfe stehen in Last Oasis an erster Stelle, doch überall lauern zudem Gefahren in Form von Monstern. Ihr schließt euch zu Gruppen zusammen, um überleben zu können.

Pro Spannendes Survivalspiel

Bau von eigenen Walkern

Teamplay Contra Offenes PvP-System gefällt nicht jedem

Spiel ist eher für größere Clans ausgelegt

Das ist der Online-Faktor: Last Oasis ist ein MMO, in dem ihr auf viele andere Spieler trefft. Ihr könnt euch mit diesen zu Clans zusammenschließen oder euch untereinander bekämpfen.

Das sagen Reviews: Die Bewertung von Last Oasis liegt aktuell bei nur 65%. Dies liegt daran, dass das offene PvP-System nicht jedem gefällt. Last Oasis ist kein einfaches Spiel und man muss damit klarkommen, dass andere einen überall angreifen können. Daher richtet sich das Onlinespiel hauptsächlich an PvP-Fans. Wer sich darauf einlässt, bekommt aber ein spannendes Survival-MMO.

So wird das Spiel weiterentwickelt: Als MMO sind regelmäßige Inhalte natürlich wichtig. Das Entwicklerteam hat bereits ein großes Update mit neuen, noch fordernderen Oasen veröffentlicht und plant, weitere Inhalte nachzuschieben.