Nach einem weniger gut gelungenen Start entwickelt sich das Survival-MMO Last Oasis nun aber gut weiter. Das Team veröffentlichte jetzt ein Update, das euch vor noch größeren Herausforderungen stellt.

Was ist das für ein Update? Hard Maps führt am heutigen 8. April, nach dem misslungen Start von Last Oasis, eine neue Art von Oasen ins Spiel ein. Nachdem ein großer Brocken an Eis geschmolzen ist, haben sich neue Gebiete offenbart. Da ihr dort wertvolle Rohstoffe zu finden hofft, macht ihr euch auf den Weg zu diesen Oasen.

Allerdings erwarten euch dort noch härtere Herausforderungen, als dies eh schon der Fall ist. Die neuen Oasen locker aber mit Möglichkeiten, höhere Technologie-Tiers freizuschalten, mit denen ihr weitere Walker und mächtigere Ausrüstung erschaffen könnt. Und dies ist in der tödlichen Welt von Last Oasis sehr wichtig.

Mit dem neuen Update wird das Survival-MMO Last Oasis nicht härter.

Die alte Kritik bleibt bestehen

Behebt das Update die Probleme mit den Gankern? Last Oasis hat mit dem Problem zu kämpfen, dass gerade Neulinge direkt beim Einstieg von stärkeren Spielern attackiert werden. Das nennt man Ganking. Dies ist etwas, das seit dem Start kritisiert wird und was auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus in seinem Anspielbericht bemängelte. PvP stellt eine der großen Säulen des Onlinespiels dar.

Allerdings dürft ihr in dieser Hinsicht keine große Änderung erwarten. Ganz im Gegenteil. Die Situation könnte sich durch eine Anpassung am Kill Feed sogar noch verschärfen. Der Kill Feed zeigt nach dem Update nämlich nur noch die Kills von eurem Clan an oder Kills, die gegen euren Clan ausgeführt wurden. Ganker werden nicht mehr berücksichtigt. Damit bekommt ihr keine Hinweise mehr, wo sich eventuelle Ganker aufhalten könnten. Dies dürfte die Abenteuer in Last Oasis deutlich schwieriger gestalten.

Was bietet das Update noch? Neben den neuen Oasen und den Ruinen sowie den Rohstoffen bietet das Hard-Maps-Update für Last Oasis eine Reihe von Bugfixes.

Ganking bleibt auch in Zukunft ein Problem von Last Oasis.

Erkundet gefährliche Ruinen

Was erwartet euch bei den neuen Oasen? Ihr erkundet Ruinen und mysteriöse Gebäude. Dort könnt ihr wertvolle Belohnungen finden oder ihr kämpft euch durch ein Labyrinth auf der Suche nach Loot.

Während der Erkundungstouren findet ihr die neuen Ressourcen, die ihr braucht, um bessere Ausrüstung herstellen zu können. Manche dieser Rohstoffe könnt ihr aber auch verteilt in der regulären Welt entdecken.

Was planen die Entwickler für die Zukunft? Das Team hinter dem Steam-Hit Last Oasis erklärte, dass bereits an einem großen Patch gearbeitet wird, der einige größere Gameplay-Verbesserungen mit sich bringt. Ebenso kommt eine neue Art von Walker ins Spiel. Spieler dürfen sich also auf einige Neuerungen freuen.

