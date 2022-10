Overwatch 2: Wenn ihr alle Inhalte aus Overwatch 1 wollt, müsst ihr 12.000 Euro bezahlen

Sammler, die jetzt erst mit Overwatch anfangen, müssen tief durchatmen. Denn Blizzards Heldenshooter ist teuer, wenn ihr alle Cosmetics aus Teil 1 wollt.

Mit dem Launch von Overwatch 2 hat sich eine ganze Menge in Blizzards Heldenshooter verändert. Vor allem die Art und Weise, wie ihr an neue Skins oder andere kosmetische Belohnungen kommt, wurde verändert. Vorbei sind die Zeiten der Lootboxen, stattdessen gibt es nun Battle-Pass und Ingame-Shop.

Diese Umstellung macht allerdings aus „leicht erspielbaren“ Inhalten plötzlich unerreichbar teure Skins. Denn alte Skins, Emotes, Voice Lines und mehr, die ihr nicht in Overwatch 1 erspielt habt, müsst ihr in Overwatch 2 für „Overwatch-Münzen“ kaufen. Das ist die Premium-Währung, die ihr im Shop kaufen oder in sehr geringer Menge auch erspielen könnt.

Wer sämtliche Inhalte als Overwatch 1 haben müsste, der muss eine Menge Geld investieren – nämlich satte 12.000 Euro.

Woher kommt die Zahl? Im Subreddit von Overwatch hat der Nutzer loliscoolyay4me eine umfangreiche Tabelle veröffentlicht. Dort listet er alle Inhalte auf, die es in Overwatch 1 gab – also sämtliche unterschiedlichen Skins, Emotes, Voicelines, Sprays und Highlight-Intros.

Diese Inhalte waren damals über Lootboxen erhältlich, die man sich vergleichsweise einfach erspielen konnte. Alle paar Stunden Gameplay gab es eine Lootbox, zu Events sogar deutlich mehr.

Würde man sämtliche dieser Inhalte aus Overwatch 1 kaufen wollen, benötigt man dafür 1.401.500 Overwatch-Münzen – was einem Kaufpreis von etwas über 12.000 Euro entspricht.

Overwatch-Münzen kosten 10 Euro für 1.000 Stück. Der Preis nimmt ein bisschen ab, wenn man mehr kauft – denn dann kosten 11.600 Credits knapp 100 Euro. Die Tabelle geht vom „günstigsten“ Kaufpreis aus, also dem größten Paket.

Die in der Tabelle angegebenen Dollar-Kosten sind übrigens 1:1 auf Euro anwendbar – denn Overwatch-Münzen haben für Dollar und Euro aktuell den gleichen Preis.

Anzumerken hierbei ist aber, dass der tatsächliche Preis ein wenig geringer wäre, denn ein paar der Spraylogos kann man nicht mehr direkt kaufen und erhält sie stattdessen über Erfolge. Das würde den Preis (und Inhalt) um ein paar Euro senken.

Kann man die Inhalte auch ohne Geld freischalten? Grundsätzlich muss man hier „Ja“ sagen, denn zumindest für einzelne kosmetische Gegenstände ist das möglich und auch realistisch. Wer jedoch all die schönen Items aus Overwatch 1 haben möchte, der dürfte in die Röhre schauen. Denn pro Woche könnt ihr nur eine sehr kleine (nahezu lächerliche) Menge an Overwatch-Münzen erspielen – nämlich 60 Stück.

Wer sich damit Skins kaufen möchte, die 1.000 oder gar mehr Münzen kosten, der kann im Kopf überschlagen, wie lange er für den Kauf von Items benötigen würde. Ein einziger Skinn für „nur“ 1.000 Münzen würde so bereits 17 Wochen benötigen.

Was haltet ihr von diesen Preisen? Ist das „okay“, weil Overwatch 2 ja jetzt Free2Play ist? Oder ist das einfach nur noch absurd?

