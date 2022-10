Overwatch 2 bringt ein Turnier, aber nur für „unterrepräsentierte Geschlechter“

Ein besonderes Turnier in Overwatch soll den Fokus auf unterrepräsentierte Geschlechter richten. Klassische Männer sind dort nicht zugelassen.

Auch wenn die Overwatch League in den letzten Jahren ziemlich in Ungnade gefallen ist, gibt es noch eine ganze Reihe von Turnieren, in denen sich die besten Spieler der Welt messen. Doch Overwatch hat sich auf die Fahne geschrieben, deutlich diverser zu werden. Um unterrepräsentierten Geschlechtern eine Gelegenheit zu geben, selbst ins Rampenlicht zu treten, veranstaltet Overwatch 2 ein Turnier. Der Clou an der Sache: Das ganze Team muss vollständig aus „Mitgliedern unterrepräsentierter Geschlechter“ bestehen.

Wer kann teilnehmen? Der „Calling All Heroes Challengers Cup“ richtet sich an eine ganz klare Zielgruppe als Teilnehmer. Denn jedes Team muss „vollständig aus Mitgliedern unterrepräsentierter Geschlechter“ bestehen. Darunter dürften in diesem Umfeld wohl – neben anderen – Transgender, Nicht-Binär und Frauen fallen.

Interessierte können sich auch einzeln anmelden, und als „Free Agent“ dann einem Team zugewiesen werden, das noch Verstärkung sucht, oder sie werden einem Team komplett zugeordnet, das komplett aus solchen „Free Agents“ besteht.

Was ist das Ziel von der Aktion? Gerade im Umfeld von Overwatch gibt es relativ wenig bekannte Streamer oder Personen, die zu den „unterrepräsentierten Gruppen“ gehören, also etwa Frauen oder Menschen aus dem LGBTQ+-Bereich. Da Overwatch mit seinen Charakteren und deren Darstellung auf Diversität und Vielfalt setzt, ist das eine ziemliche Diskrepanz zur eher typisch männlich geprägten Darstellung in der Overwatch-Szene.

Overwatch ist stark männlich geprägt: Wie die meisten eSport-Szenen ist auch Overwatch deutlich männlich dominiert. In den letzten Jahren gab es nur einige einzige Frau in der Overwatch League, Geguri, über die wir auch einige Male berichtet haben. Sie beendete in 2020 ihre Karriere vorerst.

Geguri machte vor allem deshalb von sich Reden, weil ihr ein anderes Team vorgeworfen hatte, sie würde einen Aim-Bot benutzen. Sie bewies ihre Unschuld und filmte bei den nächsten Matches ihre Hände, woraufhin ein Teil des Teams der Anschuldiger die Liga verließ.

Anschuldigungen, eine Person würde gar nicht selbst spielen oder cheaten, kommen häufig vor, wenn eine Frau im männlich geprägten eSport mitmischen will. Blizzard will mit dem Turnier wohl erst einmal einen Raum schaffen, der ein wenig mehr Sicherheit bietet.

In der Ankündigung auf der offiziellen Website hieß es daher auch:

Dieses Turnier ist kein Ersatz für das „Path to Pro“, stattdessen hoffen wir, dass es als Eintrittsmöglichkeit für unterrepräsentierte Geschlechter dient, um dann in das größere eSport-Ökosystem von Overwatch einzusteigen und wir ermuntern alle, die den Anforderungen entsprechen, sowohl am Challengers Cup als auch am „Path to Pro“ teilzunehmen.

Wie bei solchen Themen leider üblich, werden viele Kommentar-Sektionen aufgrund von Beleidigungen, Mysogynie oder Trans-Feindlichkeit geschlossen. Beweist doch in unserer Kommentar-Sektion, dass das bei uns nicht notwendig ist, indem ihr sachlich über das Thema diskutiert.

Wie ist eure Meinung zu so einem Turnier? Ein guter Weg, um mehr Inklusivität zu fördern und unterrepräsentierte Geschlechter mehr in den Fokus zu rücken? Oder kompletter Unsinn, den die Welt nicht braucht?