Overwatch 2 verrät seine eigene Identität

Overwatch 2 startet und doch stehen noch einige Kontroversen im Raum. Die nagen an dem, was Overwatch eigentlich sein wollte.

Nach langen Jahren der Content-Dürre beginnt für Overwatch-Fans endlich wieder eine wilde Zeit. Overwatch 2 startet bereits am 4. Oktober und kommt sogar als Free2Play-Spiel – man muss also keinen Cent ausgeben.

Die Entwickler versprechen regelmäßige Content-Updates, neue Helden und Maps, zügige Anpassungen der Balance bei Problemen und generell all das, was man sich als Shooter-Fan so wünschen kann.

Doch schon im Vorfeld gab es eine ganze Reihe von Kontroversen. Schon als die Entwickler angekündigt hatten, von einem „6vs6“-Format auf „5vs5“ umzusteigen und dabei einen Tank aus dem Match zu kegeln, sorgte das für einen Aufschrei. Viele Profis bangten um ihren Job, wenn Teams nun einen Tank weniger bräuchten.

Der deutlich jüngere Stein des Anstoßes ist es, dass Blizzard für Overwatch nicht nur einen Battle Pass mit kosmetischen Belohnungen bringt, der die Lootboxen ersetzt, sondern auch neue Helden in den Battle Pass bringt.

Richtig: Neue Helden werden künftig nicht von Anfang an für alle verfügbar sein, sondern man muss sie sich erst freispielen. Das geht zwar über die kostenlose Variante des Battle Passes – doch Zeit muss in jedem Fall investiert werden.

Der finale Trailer von Overwatch 2 sieht übrigens fantastisch aus:

Ebenfalls recht frisch: Blizzard hat alle Helden so umgestaltet, dass es im Grunde keine „Hard Counter“ mehr gibt. In Overwatch 1 war das noch relativ simpel. Das Gegnerteam hatte eine gute Tracer? Dann braucht man im Gegenzug einfach einen Cassidy (damals „McCree“), der sie ausschaltet. Ähnlich konnte man eine starke Widowmaker mit Genji ausschalten oder einen nervigen Reinhardt mit einem soliden Reaper.

Davon will Blizzard weg. Helden sollen zwar noch konterbar sein, aber richtig „harte“ Konter soll es nicht mehr geben. Jeder Held soll grundsätzlich gegen jedes Gegnerteam antreten können, ohne dass es grundsätzlich die falsche Entscheidung ist.

Das ist auf der einen Seite natürlich eine schöne Sache für alle, die nur wenige Helden gerne spielen und mit Freuden dauerhaft ihren Lieblingshelden spielen wollen, auf der anderen Seite ist es aber gegen das grundlegende Spielprinzip von Overwatch. Die Fähigkeit, die Helden immer wieder wechseln zu können, um sich an Situationen anzupassen und beide Teams immer wieder gegeneinander abzustimmen, ist eine Kern-Mechanik gewesen.

Dabei fühlt es sich nicht so an, als hätte das Team diese Entscheidungen getroffen, weil es das Beste für das Gameplay von Overwatch ist, sondern weil es so besser zur Vermarktung eines Battle Passes passt.

Denn wer einen neuen Helden, wie etwa Kiriko, durch den Premium-Battle-Pass sofort freischaltet, der will sie auch spielen können und nicht frustriert wechseln müssen, weil Held X oder Y ein harter Konter gegen die neue Heldin ist.

Kiriko ist die erste Heldin, die man sich erspielen muss.

Die Intention dahinter wirkt wie aus einem Mobile Game: Wenn der Spieler oder die Spielerin Geld ausgibt, um etwas freizuschalten, dann soll sich das gut anfühlen. Harte Konter wären hier ein Problem, das Frust mit sich bringen kann.

Mir hat an Overwatch immer gefallen, dass man das Spiel auch einfach mal ein paar Monate liegenlassen konnte und dann zurückkehrt, wenn man Lust drauf hat. Meistens gab es dann eine neue Map oder einen neuen Helden zu spielen. Das Spiel war einfach da, wenn man Lust drauf hatte und das in vollem Umfang.

Das ist künftig nicht mehr der Fall. Wenn ich die neusten Helden spielen möchte, muss ich sie mir innerhalb der Saison erspielen, in der sie vorkommen. Zwar soll es auch im Nachhinein noch eine Möglichkeit geben, die neuen Helden zu erhalten, doch da dürfte relativ rasch klar werden, wie das denn wohl aussieht, auch wenn Blizzard dazu bisher offiziell nichts gesagt hat:

Man kann sie aufwendig nachträglich erspielen – mit vermutlich viel Zeiteinsatz – oder man wirft Euro auf das Problem.

Blizzard betont immer wieder, dass ihnen die kompetitive Integrität von Overwatch so sehr am Herzen liegt. Doch wenn das wirklich der Fall wäre, dann würden neue Helden immer kostenlos und direkt verfügbar sein. Jegliche Barriere, die beim Zugang zu Helden erschaffen wird, ist ein Schritt weg von der Fairness, die Overwatch ausgezeichnet hat.

Und ja, ich kenne die Gegenargumente. Dass neue Helden etwa zu Beginn nicht im gewerteten Modus sind, sodass alle Spieler in der Theorie genug Zeit haben, sie sich über den kostenlosen Battle Pass zu erspielen. Das klingt fair. Aber das ist es nur, wenn man davon ausgeht, dass jeder Overwatch-Interessierte auch wirklich immer Overwatch spielt.

Kurzfristig mag das kein großes Problem sein, denn am Anfang werden ohnehin alle Interessierten spielen und neue Helden so nebenbei freischalten.

Die Junker-Queen gibt’s mit dem Start von Overwatch 2 umsonst für alle.

Doch Leute, die weniger Zeit haben oder einfach nachträglich einsteigen wollen, die werden vor Hürden und Barrieren gestellt. Wer mal ein paar Monate etwas ganz anderes spielen möchte, der steht danach vor einer Lücke an freizuschaltenden Helden.

Und ich sehe vor meinem geistigen Auge jetzt schon das „Super-Nachzügler-Paket“ im Shop für 4.500 Fantasy-Währung, die einen schwer umzurechnenden Gegenwert von 73,62 Euro hat, das alle Helden freischaltet. Das ist bisher zwar nur ein Hirngespinst, doch schauen wir zu Hearthstone rüber, können wir uns ziemlich sicher sein, dass das in Overwatch ähnlich kommen wird.

Ich lasse mich hier gerne eines besseren belehren. Ich würde liebend gerne in einem Jahr sagen können: Okay, ich hatte Unrecht, Nachzügler haben es genau so leicht und die PvP-Integrität des Spiels mit gleichen Chancen für alle ist vollkommen intakt.

Doch bis Blizzard sich dazu äußerst, bleibt halt das miese Gefühl, schon ganz genau zu erkennen, wohin die Reise geht.

Und das ist ungeheuer schade, denn das Gameplay von Overwatch 2 ist noch ausgereifter als in Teil 1 – und es macht einfach irre Spaß. Verwendet das doch nicht schon wieder gegen eure Spieler … bitte.

Ballert von mir aus Overwatch mit optionalen Cosmetics im Battle Pass zu. Aber lasst doch die Finger von dem, was Overwatch ausmacht: Jeder kann jeden Helden spielen – und das nicht erst, nachdem man Zeit oder Geld investiert hat.

Oder wie seht ihr das?