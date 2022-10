Overwatch: YouTuber sendet geheime Nachricht von Ex-Chef Kaplan – Rührt und amüsiert langjährige Fans

Der ehemalige Chef von Overwatch, Jeff Kaplan, hat eine letzte Nachricht und warnt alle Spieler vor Overwatch 2. Das legt ihm zumindest ein YouTuber äußerst amüsant in den Mund.

Overwatch 2 steht kurz vor dem Launch und spaltet die Community. Viele freuen sich auf die Neuerungen und quasi den „Relaunch“ des Spiels, während es aber auch viel Kritik am Battle Pass oder der Freischaltung neuer Helden gibt. Im Zuge des Releases ist auch eine „alte YouTube-Legende“ wieder aufgetaucht – Dinoflask. Der genießt einen extrem guten Ruf in der Community von Overwatch 2 und begeistert nun mit einem neuen Video.

YouTuber wird mit „Neu-Interpretation“ von Jeff Kaplan bekannt und beliebt

Wer ist Dinoflask? Dinoflask ist ein YouTuber, den man eigentlich nur für eine Art von Video kennt: Parodien rund um Overwatch. Früher gab es häufiger sogenannte „Developer-Updates“, in denen der ehemalige Game Director Jeff Kaplan über das Spiel sprach. Dinoflask nutzte diese Videos, schnitt sie anders zusammen und erschuf damit ein ganz anderes Narrativ. So legt er Jeff Kaplan Worte in den Mund, die er in diesem Kontext nie gesagt hat und spinnt damit eigene Geschichten.

Meistens besteht es daraus, dass alle Änderungen im Spiel nur geschehen, damit Jeff Kaplan immer gewinnt und er mehr Tränen aus den Spielern pressen kann.

Für Parodie-Videos sind die Werke von Dinoflask extrem populär, haben oft um die 500.000 Aufrufe, kratzen manchmal auch an der Millionengrenze.

Obwohl Jeff Kaplan in den Videos immer wieder bitterböse parodiert wurde, gefielen Kaplan die Videos sehr gut – er lud Dinoflask sogar zu seinem 15-jährigen Firmenjubiläum bei Blizzard ein.

Seit Jeff Kaplan im April letzten Jahres Blizzard verlassen hatte, ist es aber auch ruhig um Dinoflask geworden – bis jetzt.

Was gibt’s im Video zu sehen? Im neusten Video „Overwatch 2 – A New Era“ lässt Dinoflask den ehemaligen Chef-Entwickler Jeff Kaplan noch einmal auftauchen. Aaron Keller (der neue Chef) erklärt nämlich gerade, dass man erkannt habe, „dass man Overwatch 2 mit dem Ziel entwickelt habe, Spieler in Hinblick auf das Veröffentlichen von neuen Inhalten zu enttäuschen. Wenn ihr Interesse an Overwatch 2 habt, dann freuen wir uns darauf […] euch dazu zu bringen, für neue Features, Karten und neue Helden zu bezahlen.“

Dann „hackt“ sich Jeff Kaplan in das Entwickler-Update von Aaron Keller. Kaplan erklärt, dass seine Zeit begrenzt ist und er schnell wichtige Informationen überbringen müsse.

Aaron Keller sei nämlich ein Roboter, den Kaplan aus einer PlayStation, einer Xbox und einem PC zusammengebaut hat. Am Anfang konnte Kaplan so nach seiner Kündigung noch die Entwicklung von Overwatch 2 beeinflussen, doch inzwischen ist der Mech vollkommen außer Kontrolle geraten und entscheidet im Alleingang über das Schicksal von Overwatch 2:

„Es ist nicht vorhersehbar, welchen Schrecken er über die Gaming-Community bringen wird. Es beginnt damit, dass Doomfist ein Tank wird, aber es endet damit, dass sich Keller in einem Panzer [Tank] befindet – vor eurem Haus und verlangt, eure Overwatch-2-Vorbestellung zu sehen.“

In guter, alter Dinoflask-Manier ist das Video aber nicht nur eine liebevolle Parodie, sondern oft auch mit schwarzem Humor gespickt. So erklärt Kaplan, dass er die Diskussionen im Forum über seinen Weggang verfolgt hätte. Er habe Theorien gelesen, dass er gefeuert wurde, weil er „mit dem Auto in eine Gruppe aus Mei-Cosplayern gerast sei“, sein „wöchentliches Pensum an sexuellen Übergriffen nicht erfüllt habe“ oder „im Büro Rum getrunken und an sich rumgespielt habe“. Eine rabenschwarze Anspielung auf den Sexismus-Skandal bei Blizzard.

Wer auf schwarzen Humor steht, kommt im neusten Dinoflask-Video voll auf seine Kosten.

Der neue Overwatch-Chef reagiert: Das Video ging auch nicht am Team von Overwatch vorbei. Der neue Game Director, Aaron Keller, hat auf Twitter bereits auf das Video reagiert – und nimmt es offenbar mit Humor. Denn er sagt:

Ich konnte nie genau ausmachen, was mir eigentlich fehlte, aber heute fühle ich mich endlich wie ein echter Game Director von Overwatch 😀 😀 😀

Community reagiert begeistert: Die Reaktionen auf das Video sind überwiegend positiv und mitunter sogar sehr emotional. Für viele Fans sind Jeff Kaplan, aber auch die Dinoflask-Parodien, ein wichtiger Bestandteil der Identität von Overwatch. So heißt es in den Kommentaren auf YouTube und im Overwatch-Subreddit:

„Das fühlt sich emotionaler an, als alles, was Blizzard jemals hätte machen können.“

„Gott, ich weiß, dass das ein Fake ist, aber Jeff Kaplans Worte dazu zu hören, erfüllt mich mit so viel Freude.“

„Das macht mich wirklich traurig. Ich habe so viel Zeit in Overwatch 1 über die Jahre gesteckt und so viele gute Erinnerungen. Ich erinnere mich noch daran, wann immer sie ein neues ‚Developer Update‘ veröffentlicht haben. Das hier fühlt sich nach dem Ende einer Ära an. Helden sterben nie.“

„Jeff Kaplan, der „My Way“ singt, hat mehr dafür getan, mich an meine frühere Liebe für Overwatch zu erinnern, als alles Offizielle, das in den letzten 3 Jahren veröffentlicht wurde. Meinen Respekt, Sir.“

Was haltet ihr von solchen Parodien und Zusammenschnitte? Eine geniale Art von Kunst und Kritik? Oder einfach respektlos und unlustig?