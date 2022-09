Overwatch 2 hört euren Voice-Chat mit, macht daraus Text und wertet ihn sogar aus

Blizzard hört künftig euren Voice-Chat in Overwatch mit und verschriftlicht den sogar – das soll helfen, Trolle und fiese Personen rauszufiltern.

Mit Overwatch 2 macht Blizzard einiges anders. Das betrifft nicht nur Inhalte und Gameplay, sondern auch Überwachungsmethoden und das Sammeln von Nachweisen, wenn Spieler und Spielerinnen sich daneben benehmen. Denn der Voicechat in Overwatch 2 wird protokolliert und bei gemeldeten Verstößen direkt ausgewertet.

Was wurde gesagt? In einem langen Blogpost haben die Entwickler von Overwatch 2 beschrieben, wie sie negatives Verhalten stärker bekämpfen wollen. Eine Methode, die sie in den letzten Monaten und Jahren entwickelt haben, beschäftigt sich mit der Audiotranskription, die kurz nach dem Launch eingeführt werden soll.

In der Praxis heißt das, dass Overwatch 2 eure Voice-Chat-Kommunikation kurzzeitig speichert. Wird ein Spieler für sein Verhalten im Voice-Chat gemeldet, dann erstellt die Software automatisch ein Transkript (also eine Verschriftlichung) der gesprochenen Worte. Die Sound-Aufnahme wird dann umgehend gelöscht. Der gespeicherte Text wird anschließend mithilfe von Chatüberprüfungstools auf Verstöße und störendes Verhalten hin untersucht. Basierend auf dieser Untersuchung werden mögliche Sanktionen erteilt.

Das Transkript bleibt für maximal 30 Tage gespeichert und wird dann gelöscht.

Warum macht Overwatch 2 das? Blizzard hat sich in den letzten Jahren auf die Fahne geschrieben, ganz besonders stark gegen Negativität, Beleidigungen und Belästigungen vorzugehen. Gerade jetzt, wo Overwatch mit dem Nachfolger ein Free2Play-Spiel wird, sieht man die Gefahr, dass sich der Tonfall verschlechtern könnte.

Daher hat Blizzard präventiv gleich mehrere Maßnahmen unternommen, die aus Overwatch 2 ein freundliches und positives Umfeld machen sollen.

Die „Defense Matrix Initiative“ – so bezeichnet Overwatch die Gesamtheit der Maßnahmen, um Toxizität zu bekämpfen.

Overwatch 2 schränkt neue Spieler 100 Matches lang ein

Welche Maßnahmen wurden noch ergriffen? Eine ganze Reihe. Die Toxizität soll deutlich reduziert werden, weshalb auch die folgenden Punkte in Overwatch 2 geschehen:

Alle Overwatch-2-Accounts müssen mit SMS-Protect ausgestattet werden. Jede Telefonnummer kann nur an einen Account geknüpft werden.

Dazu kommt, dass Neulinge für die ungefähr ersten 100 Matches einige Einschränkungen erleben. Sie spielen vor allem gegen andere Neulinge und können nur einige der Helden auswählen. Dabei schalten sie auch alle Spielmodi frei, sowie Funktionen wie den Voice-Chat und den Match-Chat. So können frische Accounts nicht sofort trollen, sondern müssten erst Zeit in das Spiel investieren. Diese Beschränkungen werden nach und nach aufgehoben, sind aber immer deaktiviert, wenn der Neuling mit Freunden in der Gruppe spielt, bereits weiter vorangeschritten sind.

Zu guter Letzt verschwinden die Spieler-Level und damit auch die Porträtrahmen, die mit dem Level verbunden waren. Blizzard hat festgestellt, dass die Rahmen immer wieder Anlass waren, um über Spieler herzuziehen – entweder weil sie etwa „viel zu niedrig im Level sind“ oder auch umgekehrt, weil jemand nicht den Erwartungen entspricht, die mit einem hohen Level einhergehen.

Was haltet ihr von den Maßnahmen? Findet ihr es okay, dass Overwatch 2 euren Voice-Chat abspeichert und vielleicht auswertet? Oder denkt ihr, das geht eindeutig zu weit?