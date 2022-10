Neuer Free2Play-Shooter auf Steam begeistert Spieler: „Beste kostenlose CoD-Alternative“

Am 8. September 2022 erschien mit Shatterline ein neuer Shooter auf Steam (PC). Seit Release spielten schon über 21.000 Spieler gleichzeitig und loben das Free2Play-Game. MeinMMO stellt euch den neuen Shooter vor.

Was ist das für ein Shooter? Das ukrainische Indie-Studio Frag Lab hat Shatterline im Early Access auf Steam veröffentlicht. Der Shooter orientiert sich grob an Klassikern wie Call of Duty und bietet zudem eigene Elemente wie einen Koop-Modus.

Shatterline befindet sich aktuell noch in Entwicklung, weswegen noch nicht alle Inhalte verfügbar sind. Die Entwickler merken zudem an, dass stetig weiter am Spiel gearbeitet wird und neue Features nachgereicht werden. Fehler seien aber nicht ausgeschlossen.

Für Fans ist Shatterline schon jetzt ein riesiger Erfolg. Das Spiel hat 75 % positive Bewertungen auf Steam und viele Spieler bezeichnen es als bessere, kostenlose Alternative zu Call of Duty – oder als idealen Zeitvertreib beim Warten auf das kommende CoD: Modern Warfare 2.

Hier seht ihr Early-Access-Gameplay von Shatterline:

Das bietet Shatterline: Im Kern ist Shatterline ein Arena-Shooter mit einem Roguelike Koop-Modus („Expedition“) sowie verschiedene Maps mit 4 PvP-Modi, die ihr aus dem Shooter-Genre kennt:

Team Deathmatch

„Conquest“ (Eroberung)

„Plant-the-Bomb“ (Suchen und Zerstören, vgl. Counter-Strike)

Eskorte

Für die Spielmodi stehen euch 8 spielbare Charaktere („Operatives“) mit unterschiedlicher Herkunft zur Verfügung, die mit verschiedenen Fähigkeiten und Ausrüstungs-Gegenständen ausgestattet sind. Die Ausrüstung lässt sich aber im Spiel anpassen und teilweise über ein Crafting-System herstellen.

Es gibt auch einen Deutschen – und natürlich haben wir den Irren mit Kristallen im Kopf …

Dazu bietet Shatterline eine Auswahl aus 25 Waffen, die ihr durch Aufsätze verändern könnt, ähnlich wie im Waffenschmied aus Call of Duty.

Ihr könnt Shatterline kostenlos auf Steam herunterladen, der Download beträgt nur etwa 19,2 GB und ist damit schlanker als Call of Duty traditionell. Das Spiel finanziert sich über einen Store, in dem ihr für Premiumwährung Kosmetika kaufen könnt.

75 % positiv auf Steam: „Alles, was aktuell fehlt in CoD“

So kommt Shatterline an: Seit Release haben über 21.000 Spieler gleichzeitig Shatterline gezockt und im Schnitt sind es über 11.000 (via steamcharts). Die Spieler loben unter anderem das Gunplay und den Umfang. Der sei im Vergleich zu aktuellen AAA-Shootern genau „auf den Punkt“. Der Steam-Nutzer Pim geht in seinem Review ausführlich auf positive und negative Punkte ein.

Das Balancing sei okay, auch wenn es die ein oder andere Fähigkeit gebe, die zu stark erscheint, während andere nahezu nutzlos seien. Für einfach ein paar Runden zum daddeln sei Shatterline aber ideal. Einige Fans bezeichnen es als „beste kostenlose CoD-Option“ (gemeint ist eine Alternative), die „alles, was aktuell fehlt in CoD“ biete.

Bedenken gibt es derweil vor allem bei der Monetarisierung. Die sei zwar noch okay, könne sich aber mit Blick auf das Crafting-System in eine unschöne Pay2Win-Richtung verschieben. Auch das Balancing sollte von den Devs im Auge behalten werden, um nicht aus dem Ruder zu laufen.

Es gebe außerdem Fehler, was für einen Early-Access-Titel aber normal sei. Ein Spieler merkt an, dass in Shatterline der volle Name sowie die Heimatstadt angezeigt würde. Angesichts der vielen positiven Rezensionen lässt sich aber nur schwer bestätigen, ob das wirklich ein Problem ist.

Habt ihr Shatterline schon ausprobiert? Was ist eure Meinung zum Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare!

