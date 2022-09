Neues Aufbauspiel auf Steam lässt euch ein düsteres Dorf errichten, das aus Diablo stammen könnte

Auf Steam erscheint bald ein neues Einzelspieler-Aufbauspiel, das viele wahrscheinlich nicht auf dem Radar haben. Gord, ein Town-Manager, lässt euch eurer eigenes Dorf in einer düsteren Atmosphäre errichten und diese erinnert stark an Diablo.

Was ist das für ein Spiel? In Gord übernehmt ihr die Verantwortung eines Dorfes in einer düsteren Umgebung, die rund um die slawische Mythologie aufgebaut ist. Eure Aufgabe ist es, eure Bewohner glücklich zu stellen, eurer Dorf auszubauen, Quests zu erledigen und eure Bewohner sicher durch Erkundungstouren zu manövrieren.

Doch Obacht, viele grässliche Monster durchstreifen die Lande. Ihr müsst vorsichtig sein, um eurer Dorf nicht ins Verderben zu stürzen. Obwohl das Spiel nicht von Blizzard stammt, besitzt das Setting sowie die Grafik verblüffende Ähnlichkeiten zu Diablo.

Düsteres Setting mit Quests und spannenden Kämpfen

Das macht das Gord aus: In Gord ist die Sicherheit eurer Bewohner ein wichtiger Punkt des Spiels. Ihr müsst eurer Dorf weiter ausbauen und zusätzlich dafür sorgen, dass eure Leute zufrieden und sicher sind. Um das zu tun, könnt ihr verschiedene Einrichtungen bauen lassen.

Einen genaueren Blick zu Gord erhascht ihr in diesem 16-minütigen Trailer:

Verteidigungseinrichtungen, sowie Bäder und andere Monumente können gebaut werden. Sie sorgen dafür, dass Bewohner in Kämpfer umgeschult werden und sich nach ihren Expeditionen entspannen können.

Gord setzt hier auch auf viel Freiheit, denn eure Bewohner sind nicht dazu verdammt nach einer Schulung in ihrer Rolle zu bleiben. Solltet ihr mehr Bogenschützen brauchen, könnt ihr eure Axtkämpfer jederzeit umschulen lassen. Beachtet hierbei jedoch die vorhandenen Skills eurer Leute. Desto höher sie zum Beispiel im Kampf ausgeprägt sind, desto effektiver und tödlicher kämpfen sie.

Eure geschickte Auswahl wird euch im Verlauf verschiedener Expeditionen bei Quests und dem einfachen Looten vom Vorteil sein. Dabei werdet ihr auf viele Monster, Menschen oder Tiere stoßen, die euch ans Leder wollen. Ihr könnt sie dann entweder strategisch im Kampf besiegen oder sie sogar mit Beschwörungen vernichten.

Im Spiel folgt ihr aber einer Einzelspieler-Story, die in mehreren Kapiteln aufgeteilt ist. Ihr könnt aber auch ein benutzerdefiniertes Szenario erstellen. In diesem lassen sich dann Wetterbedingungen, verfügbare POIs, ein Ziel sowie weitere Modifikatoren einstellen. Ihr seht also, es gibt viel zu tun in Gord und ihr seid der Chef der ganzen Geschichte.

Wann erscheint Gord? Das ist leider noch nicht bekannt. Als Release-Zeitraum wurde das Jahr 2022 angepeilt. Ob sich an dem Plan was ändern wird oder wann genau der Titel auf Steam erscheint, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von Gord? Findet ihr es cool und habt Lust es mal auszuprobieren? Lasst uns in den Kommentaren eure Meinung dazu wissen!

Ihr sucht mehr Spiele, die so sind wie Diablo? Dann haben wir für euch genau das Richtige: