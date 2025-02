Großer Konkurrent von Overwatch ist am Ende, Spiel ist quasi tot

Kingdom Come Deliverance 2: So bekommt ihr schnell ein Pferd und gebt dafür keinen Groschen aus

Paladins: Champions of the Realm ist die Antwort von Hi-Rez-Studios auf Spiele wie Overwatch oder Battleborn. Im Heldenshooter treten jeweils 5 Spieler gegenein...

Was ist jetzt los bei Paladins? Paladins wird eingestellt. Es wird keine weitere Entwicklung mehr geben. Das war schon ein wenig erwartbar, denn richtig viel neuen Content gab es in den letzten Jahren ohnehin nicht mehr. Der letzte neue Held wurde im Jahr 2023 veröffentlicht.

Was war los bei Paladins? Paladins war eine Free2Play-Alternative zu Overwatch, die im Grunde einen ganz ähnlichen Spielstil an den Tag legte. Einige Charaktere spielten sich sehr ähnlich und auch die Spielmodi waren stark an Overwatch angelehnt. Im Gegensatz zum Vollpreis-Titel war Paladins allerdings umsonst und konnte gerade zu Beginn auch eine relativ große Community aufbauen.

