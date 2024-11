Die 10 besten Shooter für Veteranen und Neueinsteiger im Jahr 2024

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Pokémon GO Naturzone: So geht es an Tag 2 weiter

In der Liste lassen sich sowohl Shooter finden, die im Bereich Battle Royale angesiedelt sind, als auch Taktik-Shooter und Extraction-Shooter. Daher sollte hier für jeden Geschmack etwas zu finden sein. Vielleicht wartet ja sogar euer nächstes Lieblingsspiel in der Liste.

