Amouranth sagt, sie zeigt jetzt mehr Overwatch 2 als Badewanne auf Twitch – und verdient immer noch irre viel Geld

Kaitlyn Siragusa (28) wurde als Amouranth zur größten Streamerin auf Twitch, indem sie früh die aufkommende „Hot Tub“-Meta erkannte und unglaublich viel darin streamte. Mitte Oktober kündigte sie jedoch an, in Zukunft auch vermehrt andere Inhalte zeigen zu wollen. Nun zieht sie nach anderthalb Monaten Bilanz.

Was hat es mit der Änderung auf sich? Im Oktober hatte Amouranth in einem emotionalen Stream erklärt, ihre Inhalte seien von ihrem Ehemann kontrolliert worden. Um die „Marke Amouranth“ nicht zu gefährden, habe sie nicht einmal erzählen dürfen, dass sie verheiratet sei.

Twitch-Streamerin Amouranth sagt, sie sei jetzt frei – Dürfe 8 Stunden schlafen, TV schauen, normale Kleidung tragen

Amouranth wollte sich von ihrem Ehemann befreien und in Zukunft die Art Inhalte zeigen, die sie möchte. In den folgenden Wochen kamen jedoch immer wieder Stimmen auf, die behaupteten, am Content von Amouranth habe sich nichts geändert. Das wurde von manchen auch als Beweis gesehen, dass sie sich die Geschichte mit ihrem toxischen Ehemann nur ausgedacht habe.

Jetzt reagierte Amouranth, indem sie ihre Twitch-Statistiken auf Twitter teilte und einige Worte an ihre Kritiker richtete.

Amouranth sagt, ihr Leben sei jetzt besser

Am 27. November reagierte Amouranth auf einen Tweet, der ihr vorwarf, hinter der Änderung ihrer Inhalte stecke nur eine Marketingstrategie. Die Streamerin sagte, es gehe ihr nicht um ein Rebranding.

Stattdessen würde Amouranth einfach das tun, was sie möchte und damit immer noch monatlich einen siebenstelligen Betrag verdienen. Das wären dann über eine Million US-Dollar. Wie viel genau sie verdient, hatte Amouranth bereits im Juli 2022 veröffentlicht.

Dazu schrieb Amouranth, ihr Leben sei jetzt besser. Mit dem Post reagierte Amouranth auf Kritik an ihren Inhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

YouTuber wirft Amouranth vor, ihre Inhalte seien wie vorher

Was war das für Kritik? Amouranth kehrte am 24. Oktober zu Twitch zurück, nachdem sie eine kurze Pause eingelegt hatte. Seitdem gibt es Stimmen, die sagen, ihre Inhalte hätten sich nicht merklich geändert, sie würde genauso weiter machen, wie vor ihrer Auszeit.

Der kontroverse YouTuber Destiny, der selbst permanent von Twitch gesperrt ist, äußerte sich ebenfalls zu dem Content von Amouranth.

In einer vermeintlichen Entschuldigung erklärte Destiny, die Inhalte von Amouranth hätten sich deutlich verändert, sie sei jetzt viel mehr in der „Just Chatting“-Kategorie unterwegs und würde Gameplay zeigen, wie etwa von den neuen Pokémon-Spielen.

Seine Entschuldigung untermalte Destiny jedoch mit Aufnahmen von Amouranth, in denen sie zwar im Bikini zu sehen ist, die Kategorie des Streams jedoch offenbar als „Just Chatting“ angegeben wird. Auch einen Clip, in dem Amouranth im Bikini Pokémon spielt, blendet Destiny ein.

Mit dieser Grafik will Destiny zeigen, dass Amouranth ihren Content nicht geändert hat

Amouranth kontert mit Twitch-Statistiken

So reagiert Amouranth auf die Kritik: Am 27. November reagierte Amouranth auf die Kritik, indem sie ihre Twitch-Statistiken des vergangenen Montas auf ihrem persönlichen Twitter-Account teilte. Es sei eine „seltsame Loser-Einstellung“ zu behaupten, ihr Content habe sich nicht verändert, so Amouranth.

So sehen die Inhalte von Amouranth jetzt aus: Amouranth teilte ihre Streaming-Inhalte der letzten 30 Tage. Während der Anteil von „Hot Tub“-Streams vor 90 Tagen bei über 50 % gelegen habe, sei er nun auf unter 10 % abgefallen.

Zum ersten Mal habe sie mehr Overwatch gezeigt, als Inhalte in der Badewanne, so die Streamerin, das sei vorher noch nie vorgekommen (via Twitter). Im Hinblick auf die Kritik von Destiny fügte Amouranth hinzu, die Leute würden sich wohl eher nur für einige ausgesuchte Clips interessieren (via Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was hat es dann mit den Clips auf sich? Wie Nutzer auf reddit erklären, seien die von Destiny gezeigten Aufnahmen irreführend. Die Streams von Amouranth seien tatsächlich richtig in der „Hot Tub“-Kategorie eingeordnet gewesen, solange sie sich im Bikini zeigte, bei den Clips würde jedoch nur die erste Kategorie des Streams angezeigt (via reddit).

Tatsächlich wird ein Clip, in dem Amouranth das neue Pokémon-Spiel zockt, während sie sich in ihrem Hot Tub aufhält, in dieser Kategorie angezeigt und nicht der des Spiels (via Twitch).

In einem Interview mit dem Journalisten Jake Lucky hatte Amouranth vergangene Woche erklärt, sie würde gerne exklusiv auf YouTube streamen, sei aber wohl noch nicht ganz das, wonach YouTube suchen würde. Das könnte sich mit dem neuen Fokus auf andere Inhalte aber ändern.

Amouranth: Die größte Streamerin erklärt, warum Twitch und YouTube ihr keinen Exklusiv-Vertrag angeboten haben